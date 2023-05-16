بعد انتهائها| أكثر سيارة مبيعا بـ مبادرة استيراد السيارات من الخارج

أطلقت الحكومة المصرية منذ فترة بعض القوانين الميسرة لاستيراد سيارات المصريين من الخارج، ووافق مجلس الوزراء علي تلك القوانين التي تهدف الي التيسير علي المصريين بالخارج، وبالفعل استفاد الكثيرين من تلك المبادرة طوال فترة عملها.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

الأن قد انتهت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وقد انتهت المدة المقرر لها العمل بها ، وبالتالي وجب علي المستفيدين من تلك المبادرة أن يقوموا بدفع وسداد قيمة الوديعة المقررة عليهم، وفقًا لأحكام القانون، وليس هناك نيه لدي الحكومة المصرية بمد فتة العمل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج".

وفي ذلك السياق أوضح وزير المالية محمد معيط، قائلا: "إن الأيام القليلة قبل انتهاء المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومي ٦ آلاف سيارة، وبلغ متوسط التحويلات اليومية إلى ٢٥ مليون دولار.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وتباع محمد معيط قائلا " هناك أكثر من ١٦٧ ألف مصري مقيم بالخارج قاموا بالتسجيل إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع من المتقدمين نحو ٨٣٥ مليون دولار.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 السيدان

وبناء علي بيانات وزارة المالية فإن سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 كانت من أكثر السيارات طلباً من قبل المغتربين، حيث وصل عدد الطلبات عليها إلي 645 سيارة.

محرك سيارة تويوتا كورولا موديل 2015

سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 السيدان

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 122 حصان.

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2015

مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 السيدان

زودت مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، أنظمة أمان ، ووسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS ، ومساعد فرامل BA ، وموزع فرامل الكتروني EBD، ووسائل ترفيه، وشاشة تعمل باللمس، وبلوتوث، و6 سماعات بالأبواب الجانبية.