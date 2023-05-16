عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتم بالتعاون مع المحافظات ووزارة التخطيط، منوها بأن المبادرة فتحت أبوابها للمشروعات الشبابية الصديقة للبيئة.

وأضاف "خالد قاسم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدورة الثانية من المبادرة بدأت بالفعل، نستهدف تنفيذ الأفكار الابتكارية على أرض الواقع، مثل مشروعات تدوير المخلفات الأمن، إخراج منتجات تراثية وحرفية.

وأكمل: المبادرة تتيح مشروعات صديقة للبيئة، تعمل على تخفيف الحمل البيئي والتكيف مع التغيرات المناخية، منوها بأنه الدورة الأولى من المبادرة حققت نجاحا كبيرا ووفرت مشاريع صديقة للبيئة، مثل مشروع الملاذ الامن للحياة البرية بالفيوم.

واسترسل: تم تخصيص 1000 فدان في محمية وادي الريان، من أجل تطبيق مشروع الملاذ الأمن للحياة البرية، موضحا أن هذا المشروع سيساهم في جذب السياحة.

وفيما يخص آيات التقدم والمشاركة في المبادرة، أوضح أن وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وفروا موقع إلكتروني للمبادرة على الصفحات الإلكترونية الخاصة بهم، ومن هنا يمكن للجميع التسجيل والمشاركة.

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وزارة التخطيط محمية وادي الريان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

كنز جديد في الصحراء الغربية.. اكتشافات نفطية متوقعة ومفاجأة تفجرها شركة أمريكية

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

إعلامي: محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

حزنت على وفاة والدها.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

ترشيحاتنا

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

بسبب الميراث .. سيده تشعل التيران بمنزلها وتتهم ابنها

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ظهور مفاجئ لـ إمام عاشور داخل نادي الزمالك|شاهد

قبل مواجهة صن داونز.. لعنة الثالثة عصرا تضرب الأهلي في إفريقيا

أمن القاهرة يضبط 18 مجرماً في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات

وصول جثمان أحمد أبوالعينين شقيق النائب محمد أبوالعينين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق نشب فى غرفة ابنتهاI مروة عبدالمنعم: اطمئنوا.. الحمد الله

حفاظا على صحة طفلك النفسية.. كلمات لا تتفوهي بها لطفلك

أول مبتور ساقين في العالم يتسلق جبل إيفرست.. من هو؟

تحذير خطير من العثور على حشرة السمكة الفضية داخل المنازل في بريطانيا

فيديو

تخفيض الجنيه| على الإدريسى: قرار التعويم سيؤجل شهرين وفقاً لتوقعات البنوك..فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ