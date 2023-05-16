تفاصيل الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتم بالتعاون مع المحافظات ووزارة التخطيط، منوها بأن المبادرة فتحت أبوابها للمشروعات الشبابية الصديقة للبيئة.

وأضاف "خالد قاسم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدورة الثانية من المبادرة بدأت بالفعل، نستهدف تنفيذ الأفكار الابتكارية على أرض الواقع، مثل مشروعات تدوير المخلفات الأمن، إخراج منتجات تراثية وحرفية.

وأكمل: المبادرة تتيح مشروعات صديقة للبيئة، تعمل على تخفيف الحمل البيئي والتكيف مع التغيرات المناخية، منوها بأنه الدورة الأولى من المبادرة حققت نجاحا كبيرا ووفرت مشاريع صديقة للبيئة، مثل مشروع الملاذ الامن للحياة البرية بالفيوم.

واسترسل: تم تخصيص 1000 فدان في محمية وادي الريان، من أجل تطبيق مشروع الملاذ الأمن للحياة البرية، موضحا أن هذا المشروع سيساهم في جذب السياحة.

وفيما يخص آيات التقدم والمشاركة في المبادرة، أوضح أن وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وفروا موقع إلكتروني للمبادرة على الصفحات الإلكترونية الخاصة بهم، ومن هنا يمكن للجميع التسجيل والمشاركة.