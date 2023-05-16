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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 4 اخرين.. تفاصيل

صدى البلد

أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
 

واوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابات جاءت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف اتجاه الفلسطينيين ومنازلهم، كما اعتقلت تلك القوات أربعة فلسطينيين، في منطقة وادي برقين بجنين.
 

وفي الخليل، أصيب طالب جامعي برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت جامعة فلسطين التقنية في مخيم العروب، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.

وكانت قد أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين الفلسطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال الخليل، مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه والعشرات من الطلاب والمواطنين بحالات اختناق.

الاحتلال الاسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية وادي برقين بجنين فلسطين جامعة فلسطين

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