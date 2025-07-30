لن تتوقعها.. فوائد خيالية لتناول شاي البابونج

يقدم شاي البابونج فوائد متعددة فهو يساعد على تخفيف التوتر، وتسهيل النوم، وتخفيف مشاكل المعدة كالغثيان وعسر الهضم والغازات.

ووفقا لما جاء في موقعanadolumedicalcenter نكشف لكم فوائد شاي البابونج.

تأثير مهدئ

يمكن لشاي البابونج أن يُساعد على الاسترخاء في معالجة العديد من تقلبات المزاج السلبية وقد تُساعد مركبات البيسابولول وأكسيد البيسابولول الموجودة في شاي البابونج على تخفيف التوتر والقلق والشعور بعدم الراحة. كما يُمكن استخدامه كعلاج بديل لحالات الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

تخفيف مشاكل النوم

عند تناوله بانتظام، يُحدث شاي البابونج تأثيرًا مُهدئًا، ويُساعد في علاج مشاكل النوم ويحتوي شاي البابونج على الأبيجينين، الذي يُحفز مستقبلات مُحددة في الدماغ لتعزيز النوم وتقليل الأرق المُزمن.

أظهرت دراسة علمية أن الأشخاص الذين تناولوا شاي البابونج بانتظام لم

دة 28 يومًا تمتعوا بجودة نوم أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك ويحتوي شاي البابونج على مُضادات الأكسدة التي تُعزز بدء النوم بشكل أسرع وتُحسّن جودته.

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صحة الجهاز الهضمي

قد يكون شاي البابونج مفيدًا في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة ودعم صحته ويُعتقد أن هذه الفائدة تنبع من خصائصه المضادة للالتهابات وقد يساعد شاي البابونج على منع الإسهال أو تخفيفه، وخفض حموضة المعدة، ومنع نمو البكتيريا المسببة للقرحة، وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة كالغثيان والغازات.

الحد من الإصابة بالسرطان

قد يرتبط محتوى شاي البابونج القوي من مضادات الأكسدة بانخفاض الإصابة بأنواع معينة من السرطان فالأبيجينين، وهو مضاد أكسدة قوي في شاي البابونج، قد يحارب الخلايا السرطانية، وخاصةً خلايا الثدي والجهاز الهضمي والجلد والرحم والغدة الدرقية والبروستاتا كما يُساعد شاي البابونج في علاج الحالات الالتهابية المتعلقة بالجهاز التنفسي العلوي أو الجلد.

التحكم في نسبة السكر في الدم

قد يساعد تناول شاي البابونج بانتظام على تنظيم مستويات السكر في الدم وخصائصه المضادة للالتهابات قد تمنع تلف خلايا البنكرياس الناتج عن ارتفاع سكر الدم وقد أظهرت الدراسات أن من يشربون شاي البابونج بانتظام لديهم مستويات سكر دم أقل مقارنةً بمن لا يشربونه. كما أن شرب شاي البابونج بعد الوجبات قد يساعد على منع الارتفاعات الحادة في سكر الدم وتحسين الهضم.

حماية صحة القلب

قد تساهم مضادات الأكسدة الفلافونويدية الموجودة في شاي البابونج في حماية صحة القلب. تساعد الفلافونويدات في التحكم بارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والتي قد تُسبب أمراض القلب المختلفة و شرب شاي البابونج يُساعد في الحفاظ على صحة القلب.