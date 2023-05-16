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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل جوردي كرويف نهاية الموسم

جوردي كرويف
جوردي كرويف

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل جوردي كرويف، عضو الإدارة الرياضية، عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي:" لن يجدد جوردي كرويف عقده مع نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي بسبب رغبته في القيام بمشاريع احترافية جديدة، هذا ما أبلغه صباح اليوم رئيس الكيان خوان لابورتا في لقاء عاطفي ناقش فيه كرويف رحيله بحثا عن تحديات جديدة بعد موسمين في برشلونة".

أضاف:"  قدم جوردي كرويف عملا ذا قيمة كبيرة في قرارات كرة القدم وفي إعادة بناء الفريق الأول، بالإضافة إلى ذلك، كان شخصًا قريبا جدا من المدربين والجهاز الفني للنادي".

اختتم البيان:" يشكر نادي برشلونة جوردي كرويف على مساهمته الهامة ويتمنى له كل التوفيق في مساره الاحترافي الجديد".

كان نادي برشلونة أعلن مؤخرا، رحيل ماتيو أليماني، المدير الرياضي، بنهاية الموسم الجاري.

وتوج برشلونة بطلا لمسابقة الدوري الإسباني، الأحد الماضي، بعد الفوز على إسبانبول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 34.

برشلونة جوردي كرويف نادي برشلونة لابورتا الدوري الإسباني

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