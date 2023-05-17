ناقد رياضي يُفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه سبق وحذر كثيرًا من رحيل يوسف أسامة نبيه إلى بيراميدز، لكن إدارة الزمالك تجاهلت كل التحذيرات ولم تتوصل لصيغة تفاهم مع اللاعب الذي وقع رسميًا قبل عدة أسابيع.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأوضاع في الزمالك إداريًا ليست جيدة، وإدارة النادي عرضت مبلغ ضئيل على يوسف نبيه، الذي يحصل على 70 ألف جنيه في الوقت الراهن، رغم وجود أسماء أخرى في فريق الشباب تحصل على نصف مليون جنيه سنويًا".

وأضاف: "إدارة الزمالك كانت تعرف جيدا ان هناك مفاوضات بين بيراميدز ويوسف نبيه، وعلموا بتوقيعه على العقود وتقاضيه مقدم العقد، ثم فتحوا باب المفاوضات معه بعد توقيعه للنادي السماوي".

كواليس عرض الزمالك لتجديد عقد نبيه

وأكمل: "إدارة الزمالك رفعت العرض المالي ليصل لـ5.5 مليون جنيه سنويًا، ولكنها اختلفت على عدة بنود مع اللاعب، وعرضوا عليه هذا الرقم بعدما وقع لنادي بيراميدز".

وزاد: "اللاعب اتفق مع بيراميدز على كل شئ، وأوسوريو جلس مع اللاعب بناء على رغبة إدارة النادي وأبلغه أما بالتوقيع أو التدريب منفردًا لنهاية الموسم".

وأردف: "كان يجب على إدارة الزمالك تجديد عقود سيف جعفر ويوسف أسامة في الموسم الماضي وليس الآن".

واستطرد: "سيف جعفر أيضا لديه عرضين من بيراميدز والبنك الأهلي لكنه لم يوقع رسميًا حتى الآن".

وأكد: "إمام عاشور لم يكن يرغب في السفر خارج مصر و الاحتراف خارجيا في الوقت الحالي، ومن الصعب عودته إلى الزمالك حاليًا، كما أنه نفى لزملائه في الزمالك شائعة انتقاله إلى النادي الأهلي".

وأتم: "مصطفى فتحي قد يرحل عن بيراميدز بنسبة كبيرة بعد نهاية الموسم الجاري، وسيعود إلى نادي التعاون السعودي بسبب أزمة الدولار وارتفاع عقده".