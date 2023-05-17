شارك المهندس فرج عامر تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر:"موسيماني رفض التدريب في مصر لأحد أندية القمة ، وقال انا اهلاوي الهوي واكتفي بحب جماهير الاهلي لي ولن ادرب غير الاهلي اذا طلب مني ذلك ، وانتمنى للاهلي الفوز في بطولة افريقيا".

ويذكر أنه قد اعلن هشام حنفى نجم الاهلي السابق عن اقتراب رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى السعودى، والجهاز الفني المساعد، بعد نهاية الموسم الحالي.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه على فيسبوك "جريدة الرياضية السعودية، رحيل بيتسو موسيماني عن أهلي جدة لن يكلف النادي أي أعباء مالية.

وتابع "تبلغ مستحقات موسيماني وطاقمه نحو مليون و100 ألف دولار، سيحصل عليها دون شروط جزائية، ولن تعرض النادي للمساءلة القانونية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر ان موسيماني قضى 8 أشهر على رأس الجهاز الفني للفريق السعودي، واستطاع أن يقود الفريق للتواجد في دوري المحترفين بعدما هبط إلى دوري يلو خلال الموسم الماضي