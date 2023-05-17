بعد أرض النفاق .. تعرف على قائمة مسلسلات الجزء الثاني في 2024

بدأ صنّاع الدراما خلال الفترة الأخيرة الكشف عن أعمالهم القادمة، وخاصة الجزء الثاني من بعض الأعمال الناجحة، وكان آخرها الفنان محمد هنيدي الذى أعلن مؤخرًا عن تقديمه الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق.





مسلسل أرض النفاق





وأعلن محمد هنيدي أمس الأول عن تعاقده على تقديم الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، والذى سبق وقدم الجزء الأول منه فى عام 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا حيث إن العمل كان يدور فى إطار كوميدي حول شخصية مسعود الذي يعاني من أكثر من مشكلة فى حياته اليومية ويضطر للذهاب إلى الدكتور ماضي صاحب محل أخلاق للبيع على هيئة حبوب ويبدأ معه قصة المسلسل بتعاطيه حبوبًا كما حدث فى الفيلم الشهير لفؤاد المهندس وشويكار.



أبطال أرض النفاق الجزء الأول

مسلسل أرض النفاق بطولة محمد هنيدي وهنا شيحة ومحمد محمود ومحمود حافظ والراحلة دلال عبد العزيز ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز





مسلسل تلت التلاتة

وأيضا من المسلسلات التى أعلن القائمون عليها تقديم الجزء الثاني خلال الفترة القادمة مسلسل غادة عبد الرازق تلت التلاتة



وأعلنت غادة عبد الرازق أثناء احتفالها بإنتهاء تصوير الجزء الأول بتقديم جزء ثاني خارج الموسم الرمضاني وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام : أخيرا الحمدلله الحلقة الأخيرة انتظرونا قريبا بإذن الله مع الجزء الثاني خارج رمضان".



أبطال تلت التلاتة

غادة عبد الرازق وليلي احمد زاهر وصلاح عبد الله ومي سليم وأحمد مجدي ومحمد القس ونجوي فؤاد ومن تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح

مسلسل الصفارة

وأيضا أعلن صناع مسلسل الصفارة الذى عرض فى رمضان 2023 عن تقديمهم جزء ثان من المسلسل الفترة القادمة وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال عرضه فى شهر رمضان، وأعلن صناع المسلسل عن تقديمهم للجزء الثاني فى تتر النهاية للحلقة الـ15 والأخيرة.





أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ويشارك في بطولته أحمد أمين إنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي، محمود البزاوي، آية سماحة ومن تأليف ورشة كتابة: سارة هجرس ، شريف عبدالفتاح ، عبدالرحمن جاويش.