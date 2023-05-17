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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بفضل الأعلاف.. انخفاض مرتقب في أسعار اللحوم وهذا ثمن الكيلو الآن

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم البلدي ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر والأيام القليلة الماضية، وذلك نتيجة أزمة فعلية في الأعلاف، على حد قول الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وزفَّ وزير التموين بشرى سارة قائلاً: إنه من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف تمت الموافقة على توريد 10 كيلو ردة على كل إردب يتم توريده من قبل الفلاح بسعر 8 جنيهات، وذلك مساهمة من الحكومة للفلاحين الذين يربون ماشية بتوفير احتياجاتهم من العلف لتربية المواشي.

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وأضاف أن توفير الردة سيكون لأي مربي ماشية بسعر 8 جنيهات، موضحًا أن هذا سوف يترتب عليه تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وتمت الموافقة على تسليم الفلاح 10 كيلو عن كل إرداب بسعر 8 جنيهات للكيلو، بحيث لا يضطر لشراء الردة بأكثر من ذلك، على أن تتم إتاحتها لكل المربين، لتقليل سعر اللحوم خلال تلك الفترة.

 

وتجنبًا لحدوث ارتفاع في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى حيث يزيد الإقبال على اللحوم،  تشير التوقعات إلى إمكانية وصول سعر كيلو اللحم البلدي إلى 350 جنيهًا نتيجة زيادة الطلب، استعدت وزارة الزراعة مبكرًا.

 حيث ستطرح وزارة الزراعة خلال الأيام القادمة كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم 

وعن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء  17-5-2023 بعد أن شهدت تحركاً في الأسعار بمحال الجزارة فيما واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية وكذلك اللحوم المُجمدة.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

 

أسعار اللحوم الكندوز 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا وفقًا للقطعية.

سعر اللحوم الجملي 

وتراوح سعر اللحم الجملى بين 230 و260 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيهًا، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيهًا على حسب نوع اللحم، وتسجّل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمّد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجّل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 200 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 260 جنيهًا.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيهًا.

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