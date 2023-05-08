أحمد موسى: اللحوم المستوردة من التشاد لا تقل جودة عن المصرية |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف الآن في السودان هو التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار لفترة طويلة ثم الدخول لعملية سياسية، من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من دولة تشاد، أن التحرك المصري مهم جدا لإعادة الاستقرار لدى السودان، كما أن مصر تقدم دعما كبيرا للسودان، مؤكدًا أن مصر تستقبل كل الإخوة السودانيين الهاربين من ويلات الحروب.

وتابع: ميناء سفاجا يستقبل 500 مصري غدا تم إجلاؤهم من السودان، كما أن الموانئ المصرية جاهزة لاستقبال كل الإخوة السودانيين الهاربين من الحرب الدائرة.

وأوضح أن تشاد تجمعها علاقة قوية مع مصر، كما أن الرئيس السيسي زار تشاد منذ 5 أعوام وهناك تعاون كبير بين البلدين.

وأكد أن شركة المقاولين العرب المصرية قامت ببناء مقر وزارة الخارجية التشادية وهو من أكبر المباني، وهناك تعاون تجاري كبير بين مصر وتشاد.

وأشار موسى إلى أن تشاد دولة مصدرة للحوم لمصر، واللحوم القادمة من تشاد تتمتع بنفس جودة اللحوم الموجودة في مصر.