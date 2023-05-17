وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس النيجيري المنتخب سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس النيجيري المنتخب بولا أحمد تينوبو سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء نقلا عن بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن بلينكن تحدث مع تينوبو الليلة الماضية للتأكيد على التزامه المستمر بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ونيجيريا مع الإدارة القادمة.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة ونيجيريا مبنية على المصالح المشتركة والعلاقات القوية بين الشعبين وأن هذه الروابط يجب أن تستمر في التعزيز في ظل ولاية الرئيس المنتخب تينوبو.

وبحث بلينكن والرئيس النيجيري المنتخب أهمية القيادة الشاملة التي تمثل جميع النيجيريين، واستمرار التعاون الأمني الشامل، والإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي.