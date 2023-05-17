أمريكا تدعو لتجنيد المزيد من الروس عبر فيديو "عاطفي"

هل أنت غاضب من سياسات بوتين؟

هل هذه هي الحياه التي حلمت بها؟

أسئلة طرحت ضمن فيديو عاطفي أعدته الاستخبارات الامريكيه لمحاولة تجنيد المزيد من الجواسيس الروس رغم أن هذه الخطوة قد تصب الزيت على النار في العلاقة المتوترة أصلا مع موسكو لكن ما الهدف الأساسي من هذا الإعلان الأمريكي. وكيف سيتواصل الروس مع السي اي ايه؟

الوكاله نشرت الفيديو على منصة التليجرام كونها الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الروس للحصول على معلوماتهم وتقول إن هدفها هو معرفة الحقيقة بشأن روسيا وانها تبحث عن اشخاص موثوق بهم يمكنهم اخبارهم بهذه الحقيقة لتحسين أوضاعهم.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن الإستخبارات الامريكيه في الوقت ذاته تقول إنها لا تسعى الى إثارة التمرد او تغيير النظام في موسكو "السي اي إيه " وطلبت ممن يرغب في التواصل معها استخدام متصفح تور للوصول الى الشبكة المظلمة او دارك ويب وادوات لتشفير الاتصالات اما عن توقيت نشر الفيديو فيقول مسؤولون في الوكالة "سي ان ان" الحرب في اوكرانيا تعد فرصة غير مسبوقة ويريدون استغلالها في المقابل.

وأكد التقرير أن في اول تعليق لموسكو على الإعلان الامريكي ضد الكرملين ان الأجهزة الامنية الروسيه تراقب هذا الفضاء بالطريقة الضرورية و هل سيكتفي الكريم لين بهذا الرد فقط؟