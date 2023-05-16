عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي توضح أسباب ارتفاع نسب الطلاق

إرتفاع نسب الطلاق
إرتفاع نسب الطلاق

قالت الدكتورة أسماء عبد الوهاب استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجيه والاسريه؛ إن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سجل أعلى نسب طلاق العام الماضي بحوالي ربع مليون حالة اي ما يعادل خمس حالات كل 10 دقائق.

أضافت أسماء عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية على قناة المصريه ببرنامج صباحنا مصري؛ أن أعلى نسب الطلاق تأتي في الشباب بسن ال 35 عام واقل من خمس سنوات زواج؛ مضيفة ان من ضمن الأسباب للطلاق التفكك الاسري والسوشيال ميديا؛ مشيرة الى ان الافلام والمسلسلات الرومانسيه تعطي انطباع وهمي عن الزواج .

أوضحت استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجيه والاسريه؛ إن الشباب المقبل على الزواج يحتاج للتعليم عن اهمية الحقوق بين الزوجين؛ بالإضافة إلى إدراك الالتزام والمسؤوليه والادراك الكامل بأن الزواج ليس رومانسيه فقط؛ موضحة ان الشباب لابد ان يعلم حقوق الاسرة واعلاء الانتماء لها لكي يتحسن مستوى التواصل بين افراد الأسرة.

وتابعت أن معظم حالات الطلاق تتم بسبب غير واقعي ومنطقي؛ مشيرة الى ان الشباب الحالي يتسم بعدم النضج وعدم ادراك قدسية علاقة الزوجين وانه ميثاق غليظ ورباط مقدس؛ مؤكدة ان الشباب الحالي يحتاج للمزيد من التوجيه وترتيب الاولويات وتلقي دورات ترسخ قدسية وأهمية العلاقة الزوجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نقص مستلزمات وسوء نظافة.. وزير الصحة يكشف مخالفات بالجملة بمستشفى حلوان العام

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

كنز جديد في الصحراء الغربية.. اكتشافات نفطية متوقعة ومفاجأة تفجرها شركة أمريكية

ترشيحاتنا

10 هزات أرضية تضرب سوريا في 24 ساعة

عمره 52 عامًا.. فنان سعودي شهير يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية

مقدما الحل.. استشاري يحذر من حالات الابتزاز الإلكتروني للأطفال

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته

زيادة في أعداد الصيادلة بمستشفي دار السلام العام.. ووزير الصحة يوجه بتوزيعهم

رائد العزاوي: التحديات الأمنية والوضع الاقتصادي أهم الملفات أمام القمة العربية 32

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفئران والنحل.. خنافس طائرة وبق تغزو منازل بريطانيا وتسبب رعبا

بعد وفاة طالبة المنيا.. هل يؤدي الحزن للموت؟

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطيب الفنانة أسماء أبواليزيد/ فيديو جراف

أقام علاقة زوجية كاملة.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة في القضية / فيديو جراف

تخفيض الجنيه| على الإدريسى: قرار التعويم سيؤجل شهرين وفقاً لتوقعات البنوك..فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ