استشاري طب نفسي توضح أسباب ارتفاع نسب الطلاق

قالت الدكتورة أسماء عبد الوهاب استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجيه والاسريه؛ إن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سجل أعلى نسب طلاق العام الماضي بحوالي ربع مليون حالة اي ما يعادل خمس حالات كل 10 دقائق.

أضافت أسماء عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية على قناة المصريه ببرنامج صباحنا مصري؛ أن أعلى نسب الطلاق تأتي في الشباب بسن ال 35 عام واقل من خمس سنوات زواج؛ مضيفة ان من ضمن الأسباب للطلاق التفكك الاسري والسوشيال ميديا؛ مشيرة الى ان الافلام والمسلسلات الرومانسيه تعطي انطباع وهمي عن الزواج .

أوضحت استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجيه والاسريه؛ إن الشباب المقبل على الزواج يحتاج للتعليم عن اهمية الحقوق بين الزوجين؛ بالإضافة إلى إدراك الالتزام والمسؤوليه والادراك الكامل بأن الزواج ليس رومانسيه فقط؛ موضحة ان الشباب لابد ان يعلم حقوق الاسرة واعلاء الانتماء لها لكي يتحسن مستوى التواصل بين افراد الأسرة.

وتابعت أن معظم حالات الطلاق تتم بسبب غير واقعي ومنطقي؛ مشيرة الى ان الشباب الحالي يتسم بعدم النضج وعدم ادراك قدسية علاقة الزوجين وانه ميثاق غليظ ورباط مقدس؛ مؤكدة ان الشباب الحالي يحتاج للمزيد من التوجيه وترتيب الاولويات وتلقي دورات ترسخ قدسية وأهمية العلاقة الزوجية.