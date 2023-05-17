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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: قرارات الأعلى للاستثمار بمثابة محفزات قوية لجذب الأموال المحلية والأجنبية

أحمد بهاء شلبى،
أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني إن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، تبعث برسالة قوية بشأن إرادة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وحرص جميع مؤسسات الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وانها من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تلك القرارات تحتوى على مجموعة متكاملة من المحفزات لمختلف القطاعات الصناعى، التجاري، الزراعي، العقاري، الطاقة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضح الدكتور أحمد بهاء شلبى، أنه الى جانب التعديلات التشريعية تم إتخاذ عدد من القرارات التنظيمية كتحديد مدى زمني واضح للحصول على الموافقات وهو 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، الى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل بعض المواد المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاجراءات الخاصة بتخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة فى تشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات خاصة وأن القرار سيكون مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي.

وأضاف الدكتور أحمد بهاء شلبى، أن المحفزات الضريبية التى تضمنتها القرارات لطالما نادى بها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب؛ استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات، وكذلك استهداف استقرار التشريعات الضريبية من خلال الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، بالإضافة الى تجنب الازدواج الضريبى من خلال إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات الخاصة بتعزيز الحياد التنافسي والشفافية والحوكمة في السوق المصرية، مؤكدا أن كل هذه القرارات سيكون لها مردود واسع النطاق، وتعكس حرص الدولة المصرية على تهيئة وتطوير مناخ الاستثمار ليواكب المتغيرات العالمية السريعة حيث كانت مصر وستظل قبلة للاستثمار والمستثمرين خاصة بعد أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في البنية التحتية الجديدة لتصبح مركز عالمى للتجارة واللوجستيات. 

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه سيتم دراسة تقديم عدد من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان تنفيذ تلك القرارات .

أحمد بهاء شلبي حماه الوطن مجلس النواب الاستثمار منصة إلكترونية الرخصة الذهبية

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