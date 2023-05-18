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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يكرم الطلاب المتفوقين في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال التكريم

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، 3 طلاب من الفرقة الثالثة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية؛ تقديرا من تعليم مطروح للإنجاز الكبير الذي حققوه بالحصول على 3 مراكز متقدمة بالمسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية ايسك 2023 والتي نظمتها كلية الدفاع الجوي بمقرها في مدينة الإسكندرية للعام الثاني على التوالي.

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جاء ذلك بحضور محمود أبو ذكرى مسئول أمن المديرية وجيهان محمد مدير إدارة التعليم الصناعي وتامر عبد الله مدير المدرسة النووية
وأوضح شحاتة أن المدرسة النووية تقدمت في المسابقة الدولية بعدد 14 مشروعا بحثيا وعمليا تم قبول ثمانية منهم ثم تصعيد أربعة للمرحلة النهائية والتي أقيمت مارس الماضي وأسفرت نتائجها عن فوز طلاب المدرسة:- يوسف هاني علي وعمر إبراهيم سعيد ومصطفى أحمد سليم بالفرقة الثالثة على المراكز الثالث والثامن والحادي عشر تواليا على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية والتي شارك فيها مائة وثمانون مدرسة.
وهنأ وكيل الوزارة الطلاب النوابغ الذين نجحوا في رفع اسم المحافظة بتلك المسابقة العلمية الدولية مشيرا أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم .

وأكد على حرص تعليم مطروح على دعم المدارس القائمة على البحث العلمي والاختراعات العلمية وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي إيمانا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.

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