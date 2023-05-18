تحرك خطير.. وزير إسرائيلي يأمر باستقبال نصف مليون مستوطن جديد في الضفة

أمر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ممثلي الوزارات الحكومية بالاستعداد لاستقبال نصف مليون مستوطن جديد وزرعهم في الضفة الغربية.

وجاء في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بان الوزير أضاف مليارات الشواقل على ميزانية الدولة من اجل تحسين البنية التحتية في المستوطنات بتكلفة إجمالية تقدر بمليارات الشواقل.

وحسب آخر إحصائية إسرائيلية فإن حوالي 150 مستوطنة في الضفة الغربية يقطنها حوالي 500 ألف مستوطن.



وأصدر تعليماته لإجراء عمل مكثف للموظفين في الوزارات حول هذه القضية في أسرع وقت ممكن ، كما طلب تحديث البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية .

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إنه على الرغم من عدم الموافقة على ميزانية الدولة بعد ، تعهد الوزير في المحادثات المغلقة بأن ميزانية المستوطنات لن تكون مشكلة.