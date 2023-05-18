امتحانات الشهادة الإعدادية | تأجيل الدراسات الاجتماعية بعد التسريب واستبعاد رئيس لجنة ومراقب

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، عدداً من الأحداث الغريبة، كتسريب امتحان اللغة العربية في محافظة القليوبية، وتأجيل امتحان مادة الدراسات الإجتماعية في محافظة الدقهلية.

تأجيل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بعد تسريبه بالدقهلية

حيث أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم تأجيل، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، بعد العرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتقرر عقد الامتحان يوم بعد غد السبت .

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس بيانًا اوضحت فيه تفاصيل تسريب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية في آخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية.

وقال البيان إنه تم اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بتحويل المتسبين فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بناء على قرار المحافظ واحالتهم الى المحامى العام.

إحالة المتسبيين فى واقعة الغش إلى الشئون القانونية



وأضاف أنه بناءً على ماورد إلى ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتسريب امتحان ماده الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية من رئيس غرفة العمليات هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبعد التأكد من صحه الواقعة جرى الاتصال على الفور بمحافظ الدقهلية الذى امر بإحالة المتسبيين فى واقعة الغش إلى الشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بقرار معالى المحافظ، وعرضهم على المحامى العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون تجريم الغش.

وقررت مديرية التربية والتعليم إلغاء الامتحان الدراسات اليوم الخميس وتأجيله الى يوم السبت الموافق ٢٠مايو وذلك لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يستعدون اختتام الامتحانات بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية والحاشب الآلي على فترتين.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي داخل ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الإعدادية هذا العام مايزيد عن ١٢٥ الف ٥٠٩ طالب وطالبة علي مستوي المحافظة.

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بإدارة طوخ في القليوبية

بينما قررت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بإدارة طوخ التعليمية، والتحقيق مع مجموعة من العاملين باللجنة بسبب مخالفة قانون 205 لسنة 2020 بالإخلال بأعمال الامتحانات وتناول الطعام أثناء اللجنة.

تسريب امتحان مادة اللغة العربية في القليوبية

فيما تداولت عدد من صفحات السوشيال ميديا صورا لامتحان مادة اللغة العربية، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القليوبية حاليا داخل اللجان الامتحانية في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقال مصدر مسئول بديوان عام المديرية بالقليوبية إنه جاري تتبع ورقة الامتحان المصورة عبر صفحات السوشيال ميديا، للتأكد منها سواء كانت صحيحة من عدمه، والوصول الي المُتسبب في تصويرها وتداولها عبر السوشيال ميديا.