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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يكشف طبيعة التفاعلات الدولية في النظام العالمي الجديد

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو تؤمن بأن تطور العلاقات الدولية في وضع المواجهة هو طريق مسدود، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح لافروف، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ 14 روسيا - العالم الإسلامي: قازان، أن روسيا تؤمن بأن تطوير العلاقات الدولية في وضع المواجهة هو طريق مسدود، لذلك من الضروري تجنب المواجهة التي لا معنى لها والخطيرة للغاية بين القوي العالمية، وأن هناك إقبالا شديدا على توازن المصالح في نظام عالمي جديد.

وأضاف لافروف: "لابد أن نضمن أن النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب لا يحكم بالقوة، بل بالتحديد بالقانون، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، إلى الاحترام غير المشروط لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول"، لافتا إلى أنه من الضروري البحث عن حلول جماعية وفعالة للمشاكل الملحة في عصرنا.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب هو نظام أكثر استقرارا وعدلا وديمقراطية، كما أنه الاتجاه السائد للتنمية الدولية الحديثة.‏

ولفت إلى أن الأقطاب العالمية الجديدة في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تحرز تقدما مثيرا للإعجاب في مختلف المجالات، وذلك مع الاعتماد على الاستقلال وسيادة الدولة والهوية الثقافية والحضارية. وفي الوقت نفسه، يسترشدون بمصالحهم الوطنية ويتبعون سياسة خارجية مستقلة.

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