تهديد للدول الغربية.. بيان صيني روسي بالدفاع المشترك على النظام العالمي

أكدت روسيا والصين في بيان مشترك نشرته الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن بكين وموسكو ملتزمتان بالدفاع عن نظام الشؤون الدولية الذي يركز على الأمم المتحدة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وأضاف البيان المشترك، أن الجانبين يؤكدان من جديد التزامهما بالدفاع بحزم عن نظام الشؤون الدولية الذي يركز على الأمم المتحدة، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية التي تنبع من أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.‏

‏وقالت موسكو وبكين إنهما تعارضان كل أشكال الهيمنة والنهج الأحادي وسياسة القوة، فضلا عن عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات وإنشاء مجموعات تستهدف دولا معينة.

وأشار البيان إلى ‏أن موسكو وبكين ستساعدان بعضهما في الدفاع عن مصالحهما الجوهرية ومنها وحدة الأراضي والأمن.

ووفقا للوثيقة المشتركة بين الدولتين، تستعد روسيا والصين لتقديم دعم متبادل حازم فيما يتعلق بمسائل الدفاع عن المصالح الجوهرية للطرف الآخر، وعلى رأسها السيادة وسلامة الأراضي والأمن والتنمية.