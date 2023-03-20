ليس لأحد كلمة.. تصريحات خطيرة من الرئيس الصيني بشأن النظام العالمي الجديد

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الإثنين، في مقابلة مع صحيفة ‏‏روسيسكايا غازيتا ‏‏الروسية، إنه لا يحق لأي دولة على الساحة العالمية أن تكون لها الكلمة الأخيرة في تحديد النظام العالمي الحالي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وجاء ذلك خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى موسكو والتي ستستمر 3 أيام، ويعقد خلالها لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط أنظار العالم خاصة الدول الغربية.

وأضاف الرئيس الصيني في تصريحات للصحيفة الروسية: ‏"لقد أدرك المجتمع الدولي أنه لا توجد دولة متفوقة على غيرها، ولا يوجد نموذج للحكم عالمي، ولا ينبغي لأي دولة أن تملي النظام الدولي".

وأشار شي جين بينج إلى أن المصلحة المشتركة للبشرية جمعاء هي في عالم متحد وسلمي، بدلا من أن يكون منقسما ومتقلبا.

وعلى جانب آخر، ‏قال الرئيس الصيني، إن الصين وروسيا تسعيان إلى سياسة خارجية مستقلة ويأخذان في الاعتبار العلاقات الثنائية بينهما.

وأضاف الرئيس الصيني، أن بكين بذلت جهودا نشطة لتعزيز المصالحة وإجراء مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، لافتا إلى أنه لدينا دائما موقف موضوعي بشأن ما يحدث في أوكرانيا.