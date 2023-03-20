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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصين بشأن زيارة شي جين بينج إلى روسيا

الصين وروسيا
الصين وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيقوم بزيارة إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الفترة من 20 إلى 22 مارس.‏

‏وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في 10 مارس.‏

‏ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، سيتبادل بوتين وشي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والمسائل الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. 

وقال ون بين في تصريحات له اليوم، إن زيارة الصداقة ستساعد في تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتعاون العملي بين موسكو وبكين، لافتا إلى أن ذلك سيعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الثنائية وسيعزز الثقة والتفاهم المتبادل بين الصين وروسيا.‏

‏وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن رئيسي الدولتين يحافظان على اتصالات وثيقة في السنوات الأخيرة.‏

لقاء الرئيس الصيني والرئيس الروسي

‏ووفقا ‏‏لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"،‏‏ أجرى الرئيس الصيني ونظيرة الروسي حوالي 40 اتصالا في السنوات العشر الماضية، حيث جرت جولتهم الأخيرة من الاتصالات في شكل مؤتمر عبر الفيديو في أواخر ديسمبر 2022، وقبل ذلك أجريا محادثتين هاتفيتين في فبراير ويونيو 2022 وعقدا اجتماعين في محادثات ثنائية في بكين في أوائل فبراير 2022 وعلى هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند في منتصف سبتمبر.‏

‏كما تأتي زيارة الرئيس الصيني الحالية وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة وخطاب الغرب المعادي لروسيا، وقالت موسكو وبكين مرارا إن علاقاتهما لا يمكن أن تتأثر بدول ثالثة.‏

‏ومن المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية، ووصف وانج ون بين زيارة شي بأنها "زيارة سلام"، مضيفا أن العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الانتماء إلى أي كتل ورفض المواجهة وعدم التصويب ضد دول ثالثة. 

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وقبل محادثات الرئيسين، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الصين ستدافع عن "موقفها المحايد والعادل بشأن الأزمة الأوكرانية" وستلعب دورا بناء في تعزيز محادثات السلام.‏

‏وفي الوقت نفسه، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، للصحفيين إن جدول أعمال محادثات الزعيمين سيشمل قضايا التعاون العسكري التقني، الذي كان جزءا من العلاقات الثنائية منذ عقود. 

كما سيتم تناول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتنفيذ مشاريع الطاقة المشتركة، حيث وصلت التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 190 مليار دولار. 

ونمت صادرات الصين إلى روسيا العام الماضي بنسبة 12.8٪ لتصل إلى 76.12 مليار دولار، في حين قفزت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 43.4٪ لتصل إلى 76.12 مليار دولار. 

وحدد الزعيمان هدفا يتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار في عام 2024.‏

‏وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين سيواصل تحقيق منافع لشعبي البلدين وإعطاء المزيد من الدوافع الإيجابية لإنعاش الاقتصاد العالمي.‏

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