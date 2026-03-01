قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات مكبرة بحي غرب شبين الكوم لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
مروة فاضل

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتحقيق الإنضباط العام وتخفيف الإزدحام المروري والتفاعل الفوري مع كافة أشكال الإشغالات والتعديات المخالفة للحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

و عقب جولته صباح الخميس الماضي ، شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملات صباحية وليلية مكثفة علي مدار ثلاتة أيام متتالية لفرض الإنضباط والتعامل الفوري مع كافة صور الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق. 

  استهدفت الحملات شوارع ( عمر أفندي - الساحة - محيط محطة شبين الكوم القديمة -  السلطان حسين – محيط مسجد سيدي خميس – نزلة السيدة عائشة – محيط عيادات التأمين الصحي – محيط المجزر الآلي – محيط اللجنة الطبية العامة ) .

وأسفرت عن رفع وإزالة 138 إشغال ثابت ومتحرك وتحرير 21 محضر إشغال  طريق ،  و إزالة فورية لتعدي على مساحة ٢٠٠٠م٢ بمحيط اللجنة الطبية العامة والتأمين الصحى ، وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتنبيه علي المحلات التجارية بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم.

وأكد محافظ المنوفية، مواصلة جهود التصدي الفوري لكافة صور الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

