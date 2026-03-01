قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغنيمي يحذر من اتساع رقعة الصراع: نرفض الاعتداءات على إيران ونؤكد أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
رشقة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف تل أبيب وحيفا
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
محافظات

محافظ المنوفية يبحث إنشاء توسعات بمستشفى بركة السبع المركزي

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقي اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالمهندس طه منصور أحد رجال الأعمال لمناقشة تبرعه لإقامة مبني جديد توسعات بمستشفي بركة السبع علي أرض فضاء مساحة ١٠٠٠ متر موقع مبني الحروق القديم الذي تم ازالته . 

وذلك في إطار دور المشاركة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين  ، حضر اللقاء النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة .

وخلال اللقاء تم التوافق علي التنسيق مع المشروعات بوزارة الصحة لوضع برنامج وظيفي للمبنى المزمع بناؤه وإنهاء إجراءات التبرع .

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لدعم المنظومة الصحية مشيرا بدور رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية المنوفية مستشفى بركة السبع توسعات صحة المنوفية

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ملتقى باب الريان.. بالجامع الأزهر

ملتقى باب الريان بالجامع الأزهر : الزكاة تحقق التكافل والتماسك الاجتماعي

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان .. انتهز الفرصة في أيام المغفرة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

