محافظ المنوفية يبحث إنشاء توسعات بمستشفى بركة السبع المركزي

التقي اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالمهندس طه منصور أحد رجال الأعمال لمناقشة تبرعه لإقامة مبني جديد توسعات بمستشفي بركة السبع علي أرض فضاء مساحة ١٠٠٠ متر موقع مبني الحروق القديم الذي تم ازالته .

وذلك في إطار دور المشاركة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، حضر اللقاء النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة .

وخلال اللقاء تم التوافق علي التنسيق مع المشروعات بوزارة الصحة لوضع برنامج وظيفي للمبنى المزمع بناؤه وإنهاء إجراءات التبرع .

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لدعم المنظومة الصحية مشيرا بدور رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.