روسيا تعلق على المناورات البحرية مع الصين وإيران في بحر العرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا والصين وإيران اختتمت تدريبات بحرية ثلاثية في بحر العرب شملت إطلاق نيران مدفعية على أهداف في البحر والجو.

وأجريت التدريبات قبالة ميناء جابهار الإيراني فيما يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تبدأ يوم الاثنين.

وواصلت روسيا إجراء التدريبات العسكرية مع شركائها، وخاصة الصين، على الرغم من الضغط الواقع على قواتها المسلحة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا إذ فشلت في تحقيق أي تقدم كبير منذ الصيف الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن الفرقاطة الروسية أدميرال جورشكوف والمدمرة الصينية نانجينغ شاركتا في التدريبات التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وشاركت جورشكوف المجهزة بأحدث جيل من صواريخ زيركون الروسية فرط الصوتية في تدريبات بحرية مشتركة الشهر الماضي مع الصين وجنوب أفريقيا.

شي يزو موسكو

يزور الرئيس الصيني شي جين بينج، روسيا، الاثنين، مستفيدًا من الاتفاق الذي ساهم في تحقيقه بين السعودية وإيران، وهو إنجاز يأمل في تكراره في النزاع الأوكراني، بينما يترقب الغرب نتائج الزيارة.

ورأى الرئيس الصيني، الذي يسعى إلى تعزيز دور بلاده على الساحة الدولية، كيف أشادت الولايات المتحدة بدورها كوسيط في استعادة العلاقات بين البلدين الكبيرين في الشرق الأوسط في 10 مارس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، الجمعة، إن الصين تعتزم "تأدية دور بناء في تعزيز محادثات السلام".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن شي جين بينج يعتزم التحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريباً، وهو احتمال رحّب به البيت الأبيض قائلاً إنه "أمر جيد جداً".

وحتى ذلك الحين، يأمل الغربيون بأن يستغل شي هذه الزيارة لموسكو لدعوة "صديقه القديم" فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب.