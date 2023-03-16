عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنتاجون بشأن مساعدة الصين لـ روسيا في حرب أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين لم تزود روسيا حتى الآن بالأسلحة.

وأضاف رايدر: “هناك شراكة تجارية وثيقة بين روسيا والصين، لكن النقطة الأساسية هي أننا لم نشهد حتى الآن أي مساعدة عسكرية من الصين لروسيا لاستخدامها في القتال في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إن الصين لا تقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إن الصين قلقة من تصعيد الحرب في أوكرانيا وتريد من موسكو وكييف الدخول في مفاوضات سلام.

شولتس: الحرب في أوكرانيا لن تنتهي قريبًا

بعد رفض الهدنة.. أمريكا: لدينا موارد كافية لدعم أوكرانيا حتى نهاية السنة المالية

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء” قال تشين، لنظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، “تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن “الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي”.

البنتاجون روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بالقرب من قصر الإليزيه

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

شولتس: الحرب في أوكرانيا لن تنتهي قريبًا

فرض حجر صحي؟.. كيف واجهت روسيا رصد إصابات بـ الجمرة الخبيثة؟

بسبب سياستك .. هجوم عنيف على بايدن بعد الأزمة المصرفية الأمريكية

شوارع فرنسا تشتعل .. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين في باريس

منذ 8 سنوات.. جنرال أمريكي يعترف بتجهيز الجيش الأوكراني لضرب روسيا

بعد رفض الهدنة.. أمريكا: لدينا موارد كافية لدعم أوكرانيا حتى نهاية السنة المالية

ترشيحاتنا

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

وزير الصحة: مصر تمتلك 170 مصنعا تنتج أكثر من 95% من الأدوية

وزير الصحة: موائد إفطار وسحور المصريين لا علاقة لها بالغذاء السليم.. فيديو

اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

جحود أب..القصة الكاملة لتعذيب طفل وحرمانه من المدرسة بسبب 30 جنيه

باحثة: الإعلام الرياضي سبب أزمات التعصب وممكن يعمل كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير خارق لاتنسي تناولها قبل العلاقة الزوجية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة الكتابة التاريخية للجمهور العام في بيت السناري|صور

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ