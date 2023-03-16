بيان عاجل من البنتاجون بشأن مساعدة الصين لـ روسيا في حرب أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين لم تزود روسيا حتى الآن بالأسلحة.

وأضاف رايدر: “هناك شراكة تجارية وثيقة بين روسيا والصين، لكن النقطة الأساسية هي أننا لم نشهد حتى الآن أي مساعدة عسكرية من الصين لروسيا لاستخدامها في القتال في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إن الصين لا تقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إن الصين قلقة من تصعيد الحرب في أوكرانيا وتريد من موسكو وكييف الدخول في مفاوضات سلام.

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء” قال تشين، لنظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، “تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن “الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي”.