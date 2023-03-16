بعد رفض الهدنة.. أمريكا: لدينا موارد كافية لدعم أوكرانيا حتى نهاية السنة المالية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها موارد كافية لدعم أوكرانيا حتى نهاية هذه السنة المالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الهدنة في أوكرانيا في الوقت الحالي ستعني تأمين المكاسب الإقليمية لـ روسيا وستكون انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

رفض الهدنة

وقال كيربي معلقا على خطة بكين المقترحة سابقا لتسوية سلمية في أوكرانيا: "وفقا لتقديراتنا، فإن الهدنة الآن ستمثل انتهاكا آخر لميثاق الأمم المتحدة من قبل روسيا".

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن "تطبيق وقف إطلاق النار سيعني الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا”.

وقال كيربي: "سيسمح لروسيا بالفعل باستخدام الهدنة لتعزيز موقعها في أوكرانيا وإعادة تجميع صفوفها وتعزيز قواتها ... لاستئناف الهجمات”.