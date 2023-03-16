عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفض الهدنة.. أمريكا: لدينا موارد كافية لدعم أوكرانيا حتى نهاية السنة المالية

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها موارد كافية لدعم أوكرانيا حتى نهاية هذه السنة المالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الهدنة في أوكرانيا في الوقت الحالي ستعني تأمين المكاسب الإقليمية لـ روسيا وستكون انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

رفض الهدنة

وقال كيربي معلقا على خطة بكين المقترحة سابقا لتسوية سلمية في أوكرانيا: "وفقا لتقديراتنا، فإن الهدنة الآن ستمثل انتهاكا آخر لميثاق الأمم المتحدة من قبل روسيا".

الوضع صعب.. أوكرانيا على وشك الانفجار بسبب قرارات زيلينسكي

بيان عاجل من أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن "تطبيق وقف إطلاق النار سيعني الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا”.

وقال كيربي: "سيسمح لروسيا بالفعل باستخدام الهدنة لتعزيز موقعها في أوكرانيا وإعادة تجميع صفوفها وتعزيز قواتها ... لاستئناف الهجمات”.

الولايات المتحدة البيت الأبيض أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

موضوعات متعلقة

فاينانشيال تايمز: المستثمرون يسحبون 165 مليار دولار من 6 بنوك أمريكية كبرى

المركزي السعودي: مصارف المملكة لا تتعامل مع بنوك أمريكية متعثرة

روسيا تعثر على الطائرة المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود

الوضع صعب.. أوكرانيا على وشك الانفجار بسبب قرارات زيلينسكي

لإنهاء الحرب.. ألمانيا تطلب وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

بعد اعتدائه على القرآن.. رئيس الشيشان يتوعد بمعاقبة الجيش الأوكراني

انخفاض الدولار وارتفاع اليورو.. مفاجأة بأسعار العملات بعد رفع المركزي الأوروبي للفائدة

ترشيحاتنا

محاضرات إضافية.. قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

مكررًا فوزه على بيتيس.. مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

بسبب سياستك .. هجوم عنيف على بايدن بعد الأزمة المصرفية الأمريكية

اتصل بالإنترنت بدون شبكة .. إيلون ماسك يعلن عن خدمة Starlink Roam

نموذج لربط التعليم بالبيئة المحلية.. قصة سمك السالمون داخل مدارس ألاسكا الأمريكية

شوارع فرنسا تشتعل .. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين في باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعليقاتهما الأخيرة.. مين أحلى ياسمين عز ولا رضوى الشربيني | صور

شعر كيرلي.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

هو أنت شايفني ديناصور.. رضوى الشربيني تهاجم الرجال لهذا السبب

طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس فى الفرن

فيديو

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

نصائح للمرأة .. كيف تحافظين على بشرتك وشعرك وتتجنبي أضرار الليزر والبوتكس

زلزال قوي يقترب من الإسكندرية | تفاصيل

إزاي دخلوا بسهولة ؟.. اعترافات سارقي فيلا محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ