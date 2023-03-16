بيان عاجل من أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، إن الهدنة في أوكرانيا في الوقت الحالي ستعني تأمين المكاسب الإقليمية لـ روسيا وستكون انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال كيربي معلقا على خطة بكين المقترحة سابقا لتسوية سلمية في أوكرانيا: "وفقا لتقديراتنا، فإن الهدنة الآن ستمثل انتهاكا آخر لميثاق الأمم المتحدة من قبل روسيا".

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن "تطبيق وقف إطلاق النار سيعني الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا”.

وقال كيربي: "سيسمح لروسيا بالفعل باستخدام الهدنة لتعزيز موقعها في أوكرانيا وإعادة تجميع صفوفها وتعزيز قواتها ... لاستئناف الهجمات”.

وأشار إلى أن “واشنطن لا تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى سلام عادل ودائم".

وقال كيربي: "من أجل أن يكون السلام عادلاً ودائمًا ، لا يمكن أن يكون من جانب واحد، بل يجب أن يشمل ويرعى مصالح أوكرانيا وأن يكون قرارًا تتخذه أوكرانيا".