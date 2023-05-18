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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تدخل مستوى جديدا من الرفاهية بفضل قوارب Icon الكهربائية

BMW  Icon 
BMW  Icon 

تتعاون BMW مع شركة بناء القوارب Tyde لإنشاء مركبة مائية كهربائية سيطلق عليها اسم Icon، ظهرت لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائي السادس والسبعين، وسيتم إنتاج المركبة بشكل حصري لمرة واحدة فقط.

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BMW  Icon 

يحتوي Icon على محركين كهربائيين بقوة 134 حصانًا (100 كيلو واط) ، وهناك ست بطاريات من سيارة BMW i3 توفر سعة إجمالية تبلغ 240 كيلو واط / ساعة، يركب القارب على زوارق مائية ترفع المركب من الماء عند التحرك. 

BMW  Icon 

ووفقًا لشركة BMW، يقلل هذا الإعداد من متطلبات الطاقة بنسبة تصل إلى 80%، يمكنها الإبحار بسرعة 24 عقدة (28 ميلاً في الساعة) وبسرعة قصوى تبلغ 30 عقدة (35 ميلاً في الساعة)، الحد الأقصى للمدى بين عمليات إعادة الشحن هو 50 ميلًا بحريًا.

BMW  Icon 

مثل طرازي BMW iX و XM الأخيرين ، يخلق هانز زيمر الحائز على جائزة الأوسكار مرتين صوتًا لنظام القيادة، يتم تشغيله من خلال مكبرات الصوت بتقنية دولبي أتموس.

 

BMW  Icon 

الأيقونة لها شكل مثلثي تقريبًا يتناقص من جزء خلفي عريض إلى أنف مدبب، ويبلغ طول المركبة 43.14 قدمًا (13.15 مترًا) وعرضها الخلفي 14.8 قدمًا (4.5 مترًا)، وتهيمن النوافذ على كل جانب ، مما يمنح الركاب رؤية واسعة للخروج من القارب، وتتولى BMW Designworks مسؤولية تصميم الشكل الخارجي.

تسمح الأبواب الزجاجية في الخلف بالوصول إلى منطقة الصالة، وضوابط القارب موجودة هناك أيضًا، يراقب القبطان كل شيء من شاشة تعمل باللمس مقاس 32 بوصة تعمل بدقة 6K، وتأتي واجهة المستخدم مشابهة لنظام iDrive من BMW، كما يدعم الأوامر الصوتية للحصول على معلومات النطاق وتقارير الطقس.

BMW  Icon 

يتمتع الركاب الآخرون بمقاعد قابلة للدوران بزاوية 360 درجة حتى يتمكنوا من الاستمتاع برؤية كاملة من النوافذ الكبيرة، ويتيح لهم نظام المعلومات والترفيه القائم على الكمبيوتر اللوحي التحكم في الترفيه.

بينما يبدو أنه لا توجد خطط لإنتاجه بكميات كبيرة ، تعتقد BMW أن قاربًا مثل Icon يمكن أن يجذب المشترين من القطاع الخاص أو العملاء التجاريين، حيث يتميز القارب بالهدوء والسلاسة بفضل المحركات الكهربائية، التي تعتبر أكثر هدوءًا من محركات الاحتراق الداخلي، وسيوفر رحلات هادئة عبر الماء.

BMW  Icon 

تستكشف شركة Candelaأفكارًا مشابهة لأيقونة BMW C-8وهو قارب كهربائي يستخدم بطارية بقدرة 69 كيلو وات في الساعة من Polestar 2، وترفع القوارب المائية المركبة من الماء لتصل إلى سرعة إبحار تبلغ 22 عقدة (25 ميلاً في الساعة) ، والنطاق الإجمالي هو 57 ميلا بحريا.

BMW ICON BMW iX BMW Icon

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