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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مقر الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان ضمن منظومة التأمين الشامل

إفتتاح مقر الهيئة
إفتتاح مقر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأسوان

افتتح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المقر الرسمي لفرع الهيئة بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة التي تخدم ما يقرب من مليون وستمائة ألف منتفع بالمحافظة.

 

وعقب الإفتتاح قام الدكتور أحمد طه والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، بجولة تفقدية داخل الفرع، أعقب ذلك اجتماعا موسعا مع كافة العاملين استعرضت خلاله  د. رحاب علي ، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، أنشطة الفرع ، وتفاصيل الخريطة الصحية بالمحافظة.

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التأمين الصحي الشامل

 

وخلال اجتماعه مع فريق العمل بالفرع، أكد الدكتور أحمد طه على أهمية تعريف المنشآت الصحية بالمحافظة بمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمنشآت على اختلاف أنواعها من ( وحدات ومراكز صحية – مستشفيات – مراكز أشعة – معامل تحاليل -  مراكز علاج طبيعي – مراكز طبية متخصصة)، إلى جانب المتابعة الميدانية لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة بالهيئة.

 

وفي ذات السياق إستعرض الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، خطة الفرع خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الهدف  من إنشاء الفرع هو أن تتمكن الهيئة من القيام بأدوارها داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المنشآت الصحية دون التقيد بالمركزية وتحفيزها على التسجيل من خلال تلقي طلب التسجيل المنشآت وتوضيح أهمية وكيفية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

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الرقابة الصحية

 

هذا إلى جانب تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لرفع قدراتها على التقييم الذاتي ثم الرقابة على المنشآت المسجلة بالهيئة لضمان استمرار حصول المنتفعين على خدمة صحية ذات جودة عالمية.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أهمية إعادة الهيكلة الكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكوادر شبابية مدربة وقادرة على التعامل مع ملف النظافة ، علاوة على زيادة أعداد المحصلين ، ونسب الحوافز لهم من أجل زيادة إيرادات التحصيل من المحلات ، وسلاسل الهايبر ماركت والمولات التجارية والأنشطة الأخرى للوفاء بمرتبات العاملين ، ومتطلبات الصيانة للمعدات والسيارات. 

 

وكلف أشرف عطية المختصين بإنشاء مركز متكامل للصيانة بالحملة الميكانيكية للنظافة ليقوم بعمل الإصلاحات اللازمة للمعدات والسيارات ، وليصبح مستقبلياً مشروعاً إنتاجياً يحقق إيرادات تساهم في إستدامة أعمال الصيانة ، مؤكداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة مع أصحاب مخازن النباشين وإصدار قرارات غلق لها للحد من ظاهرة نبش صناديق القمامة وهو الذى يتسبب فى خلق بؤر تلوث حولها .

 

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