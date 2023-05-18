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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق ينتقد لاعبي الفريق رغم الفوز على أسوان

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك  لاعب الزمالك السابق على أداء نادي الزمالك اليوم أمام اسوان .

وكتب عبد الملك من خلال حسابه الشخصي تويتر:" الطريقة مش وحشة بس التنفيذ وحش من اللاعبين واي هجمة عليك خطر هو عامل كثافة هجومية كويسة بس ناقص التزام دفاعي من اللاعبين وخصوصاً الونجين  ".

انتهت مباراة الزمالك وأسوان بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.


تفاصيل المباراة

ظهر الزمالك بشكل جيد في أول 5 دقائق من المباراة ووصل لمرمى فريق أسوان عن طريق تسديدة صاروخية من إبراهيما نداي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن حارس المرمى من إبعادها عن مرماه.

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