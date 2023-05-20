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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات عن الأمراض التي تنتقل فى فصل الصيف بمساجد نخل

ندوات بمساجد نخل
ندوات بمساجد نخل حول أمراض الصيف

تنفذ إدارة الأوقاف بنخل محافظة شمال سيناء ، سلسلة ندوات عن الأمراض التى تنتقل فى فصل الصيف،  بناًء على بروتوكول التعاون بين مديريتي الصحة  والأوقاف بمحافظة شمال سيناء ، تحت اشراف محمد نصر أبو الغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود بدوى مدير إدارة أوقاف نخل   .

وقد تم تنفيذ ندوة بمسجد ضيوف الرحمن بمدينة نخل ..حيث تم مناقشة بعض أمراض الصيف مثل : التسمم الغذائي ( المسببات - طرق الوقاية ) و الإجهاد الحرارى ( ضربة الشمس )،  وأهمية شرب المياه بصورة كافية  وحروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس ، وطرق الوقاية و مرض التيفويد ( طرق العدوى والوقاية ) .

 

السلوكيات الصحية:


وقد اوصت الندوة بإتباع السلوكيات الصحية السليمة ومنها :

️الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون. ، وتناول الفواكه والخضروات بكمية وفيرة.   والحرص على شرب كمية كبيرة من الماء. ، والتنويه عن أهمية المشاركة الإيجابية فى المبادرات الرئاسية مثل :

 مبادرة صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى.

 

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محافظ شمال سيناء يلتقي أعضاء جمعية إحياء التراث المصري

نخل مساجد أمراض الصيف ندوات الأوقاف الصحة التسمم الغذائي

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