ندوات عن الأمراض التي تنتقل فى فصل الصيف بمساجد نخل

تنفذ إدارة الأوقاف بنخل محافظة شمال سيناء ، سلسلة ندوات عن الأمراض التى تنتقل فى فصل الصيف، بناًء على بروتوكول التعاون بين مديريتي الصحة والأوقاف بمحافظة شمال سيناء ، تحت اشراف محمد نصر أبو الغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود بدوى مدير إدارة أوقاف نخل .

وقد تم تنفيذ ندوة بمسجد ضيوف الرحمن بمدينة نخل ..حيث تم مناقشة بعض أمراض الصيف مثل : التسمم الغذائي ( المسببات - طرق الوقاية ) و الإجهاد الحرارى ( ضربة الشمس )، وأهمية شرب المياه بصورة كافية وحروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس ، وطرق الوقاية و مرض التيفويد ( طرق العدوى والوقاية ) .

السلوكيات الصحية:



وقد اوصت الندوة بإتباع السلوكيات الصحية السليمة ومنها :

️الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون. ، وتناول الفواكه والخضروات بكمية وفيرة. والحرص على شرب كمية كبيرة من الماء. ، والتنويه عن أهمية المشاركة الإيجابية فى المبادرات الرئاسية مثل :

مبادرة صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى.