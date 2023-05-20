هشة ومفيدة.. طريقة عمل القراقيش

٣ص..و ولذؤكةة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القراقيش السادة

1 كيلو (دقيق)

2 كوب (سمن بلدي)

1 كوب (لبن دافيء)، أو أقل حسب العجينة

1/2 (كوب زيت)

1 معلقة صغيرة (سكر)

1 معلقة كبيرة (سمسم)

1 معلقة كبيرة (شمر)

1 معلقة كبيرة (ينسون)

1 معلقة صغيرة (خميرة)

رشة ملح

1 كوب (ماء دافيء) للعجين

طريقة تحضير القراقيش

ابدئي بتحضير الخميرة من خلال إذابتها في قليل من الماء الدافيء وملعقة سكر واتركيها حتى ترتفع قليلاً

وفي إناء عميق، ضعي الدقيق وأضيفي إليه رشة ملح

في إناء آخر كبير على النار، سخّني السمن والزيت حتى يقدح، ثم أضيفي السمسم والشمر والينسون

في منتصف الدقيق ننشئ حفرة ونصب السمن بهدوء وحرص

قومي بتقليب الدقيق بملعقة خشبية حتى يتشرب السمن جيدًا

اتركي الدقيق قليلاً حتى يهدأ، ثم قلّبي جديًا باليد حتى تتأكدي من امتزاج السمن بالدقيق

أضيفي الخميرة واعجني الخليط وأضيفي الماء تدريجيًا حتى يصبح العجين لينًا

أتركي العجين ليختمر فى جو الغرفة وغطّيه جيدًا بكيس بلاستيكي أو قماش

بعدما يختمر العجين ابدئي تشكيله ويمكن تشكيله من خلال تكوين كرات للعجين بفردها بالنشابة ثم رصّها في الصينية واتركيها تختمر مرة ثانية

مع اقتراب اختمار العجين، أشعلي الفرن على درجة حرارة 180مئوية، وضعي الصواني قرب النار لمدة 10 دقائق حتى تحمرّ بشكل بسيط حتى تنضج لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

طريقة عمل القراقيش بالعجوة

المكونات..

5 أكواب (دقيق أبيض).

1 ملعقة كبيرة من (الخميرة الفورية).

1 ملعقة كبيرة (بيكينج باودر).

1/4 كيلو من (السمنة أو الزبدة).

1/4 كيلو من (الزيت النباتي).

2 كوب من (السمسم).

1 ملعقة كبيرة من (السكر).

1 ملعقة صغيرة من (الملح).

1 ملعقة صغيرة من (المحلب المطحون).

1 ملعقة صغيرة من (الشمّر)، ويمكن وضع اليانسون.

ماء دافيء لعجن المكوّنات.

مقادير الحشو

1/2 كيلو من (العجوة المفرومة).

1/2 كوب من (السمن البلدي)، من أجل تليينها.

2 ملعقة من (السمسم).

1 ملعقة صغيرة من (القرفة المطحونة)