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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تطلب من الولايات المتحدة تسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

صدى البلد

 

ذكرت صحيفة أن تايوان ستطلب من الولايات المتحدة الإسراع في توريد أنظمة الصواريخ "باتريوت باك -3" المضادة للطائرات.
وكتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية نقلا عن الخبير العسكري تشي لي: "تجربة أوكرانيا، على الرغم من أي خلافات حول دقة النظام (باتريوت)، ستدفع تايبيه لتجديد الطلبات إلى واشنطن للإسراع في تسليمها".

ووفقا للصحيفة، حثت تايوان الولايات المتحدة على تسريع تسليم صواريخ "PAC-3 MSE" الاعتراضية المطورة. وفقًا للمنشور، من المتوقع أن تستغرق عمليات التسليم أربع سنوات على الأقل.
وقال تشي لي: "إذا زودت الولايات المتحدة تايوان بـ PAC-3 MSE، فإنها ستعزز بالتأكيد الثقة السياسية بين تايبيه وواشنطن"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد نشرتها سابقًا فقط في أراضي الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
تمتلك تايوان الآن ما لا يقل عن تسع بطاريات "باتريوت سام" تغطي تايبيه وكاوشيونغ ومدن رئيسية وقواعد عسكرية أخرى.

تايوان الولايات المتحدة باتريوت

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