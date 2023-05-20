روسيا تفرض أول غرامة مالية على واتساب.. تفاصيل

تواجه خدمة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، غرامة قصوى قدرها 4 ملايين روبل (51500 دولارا)، بعد أن اتهمتها روسيا بالفشل في حذف المحتوى، الذي زعمت السلطات الروسية بأنه محظور، وذلك وفقا لوكالة أنباء روسية مملوكة للدولة نقلا عن محكمة في موسكو.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، على الرغم من أن شركة "ميتا" المالكة لمنصة واتساب، تم حظرها العام الماضي في روسيا باعتبارها منظمة "متطرفة"، إلا أن تطبيق المراسلة الذي يحظى بشعبية واسعة في روسيا، لم يواجه في السابق تهديدات بإجراءات قانونية بسبب فشله في إزالة المعلومات المحظورة .

واتساب يواجه أول غرامة مالية في روسيا بسبب عدم حذف المحتوى "المحظور"

ولم يحدد تقرير وكالة الأنباء الروسية RIA المعلومات التي يزعم أن واتساب فشل في حذفها، وأوضحت أن القضية الإدارية تم رفعها من قبل هيئة الاتصالات الروسية Roskomnadzor.

وفي بداية حملتها العسكرية في أوكرانيا، أدخلت روسيا قوانين رقابة عسكرية جديدة صارمة، بموجبها تم تغريم شركات التكنولوجيا الأجنبية بما في ذلك شركة جوجل Google و Wikipedia و Discord.

وكما ساهمت قوانين الرقابة الروسية في فرض غرامات على الخدمات التابعة لمنصة "ميتا"، وإلى جانب فرض الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة ووسائل التواصل الإجتماعي، قامت روسيا بإنشاء خدمات بديلة لأشهر منصات التواصل في العالم.

وخلال شهر أبريل الماضي، فرضت محكمة كالينين في تيومين الروسية، غرامة تقدر بـ 2 مليون روبل على شركة Wikimedia Foundation المالكة لـ ويكيبيديا، لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد وفشلها في عدم حذف معلومات مزيفة عن الجيش الروسي.

وفي الوقت نفسه، أشارت بعض وسائل الاعلام إلى أن فرع جوجل الروسي سيعلن إفلاسه، بعد أن فرضت روسيا عليه غرامة مالية باهظة، تقدر بـ 98 مليون دولار، وذلك بسبب عدم إزالة الشركة الأمريكية لمحتوى يعتبر غير قانوني في البلاد.