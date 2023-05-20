بعد حضور زيلينسكي القمة العربية|خبير: الوضع العربي زادت أهميته الاستراتيجية على المستوى الدولي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن العمل العربي المشترك أصبح في حالة قوية وهذا يرجع لجهود الدولة المصرية، خلال فترة الـ 3 أعوام الماضية؛ من خلال عقد الكثير من القمم في سبيل تنقية الأجواء العربية.



وأضاف “أحمد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الوضع العربي على المستوى الدولي زاد أهمية استراتيجية ، وظهر ذلك من خلال حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي القمة العربية أمس الجمعة ، وكلمة الرئيس بوتين والقمم العربية الصينية، وأيضًا القمم العربية الأمريكية التي تعكس أن العالم العربي أصبح رقم فاعل في المعادلة الدولية والإقليمية وكل هذه المعطيات جعلت قمة جدة تتميز عن القمم السابقة.



وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن القمة العربية أعطت رسائل واضحة فيما يتعلق بالثوابت العربية، مضيفًا أن الدولة الوطنية هي رؤية الدولة المصرية في التعامل مع المشكلات التي تناولتها القمة العربية فيما يخص أزمة السودان واليمن وليبيا وسوريا، والتي تتمثل في الحفاظ وحدة الدولة العربية ورفض التدخلات الخارجية.



