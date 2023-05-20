وزير المالية الأسبق: الحوار الوطني أعطى فرصة للأطراف المختلفة للتعبير عن نفسها

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق و مقرر المحور الاقتصادي ، أن الحوار الوطني أعطى فرصة للأطراف المختلفة الفعالة في المجتمع للتعبير عن نفسها، لافتًا إلى أن الحوارهدفه خروج المتحاورين بقرارات تفيد المجتمع.



وأشار “جلال” خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إلى أنه تم طرح الكثير على المائدة أمام المقرر والمقرر المساعد ليقوما بفرزه واستخراج منه حمايفيد المجتمع، حيث طُرحت أراء وتوصيات وتوجهات تصب جميعها في تحسين موضوع لحماية الاجتماعية.



وأوضح وزير المالية الأسبق و مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الحماية الاجتماعية تستهدف الفئة الأفقر في المجتمع والأكثر احتياجًا، أما العدالة الاجتماعية تعتبر أشمل، حيث تستهدف كافة طبقات المجتمع، وذلك من أجل تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص في كافة المجالات.



وتابع وزير المالية الأسبق و مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن مصطلح تكافؤ الفرص يتطالب الكثير من الإصلاحات ليس فقط ما تقوم به وزراة التضامن الاجتماعي إنما يرتبط تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بكل الوزارات تقريبًا، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية هي جزء من العدالة الاجتماعية.





