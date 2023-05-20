موجة حارة| تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس في الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع بداية من غدًا الأحد أن تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بشكل تدريجي، تعمل على زيادة درجات الحرارة، لافتة إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار هذا الأسبوع.



أجواء صيفية على مدار الأيام المقبلة

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع بداية من غدًا الأحد وحتى الخميس القادم ما بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء صيفية على مدار الأيام المقبلة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة قد تصل لـ 42 درجة مئوية على المناطق الجنوبية من البلاد، منوهة بأنه يوجد في بعض الأيام أتربة ورمال مثارة.

