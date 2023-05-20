عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة حارة| تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس في الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع بداية من غدًا الأحد أن تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بشكل تدريجي، تعمل على زيادة درجات الحرارة، لافتة إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار هذا الأسبوع.
 

txt

انخفاض بالحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

txt

في موسم الذهب الأصفر.. دمياط تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%|تفاصيل

أجواء صيفية على مدار الأيام المقبلة

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع بداية من غدًا الأحد وحتى الخميس القادم ما بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء صيفية على مدار الأيام المقبلة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة قد تصل لـ 42 درجة مئوية على المناطق الجنوبية من البلاد، منوهة بأنه يوجد في بعض الأيام أتربة ورمال مثارة.
 


 

الأرصاد طقس غدا حالة الطقس توك شو صدى البلد توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

ترشيحاتنا

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ