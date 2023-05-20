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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد ..تفاصيل

رياضة المشي
رياضة المشي

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ نتائج دراسة جديدة كشفت عنها الجمعية الاوروبيه لدراسة الكبد؛ قالت ان ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل عام يقلل فرص الإصابة  بسرطان الكبد.

وتابعت أن المشي من الأنشطة البدنية اليسيرة والمتوفرة لدى جميع الطبقات في جميع دول العالم وهي تعتبر أخف الأنشطة الرياضيه بحيث لا تقل عن نصف ساعة في اليوم؛ مضيفة أن المشي يقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

واوضحت أن سبب الاصابة بسرطان الكبد هو الكبد الدهني والسمنة ومرض السكر، موضحة أن تقليل السمنة وممارسة الانشطة الرياضية تساعد على حرق الدهون في الجسم والكبد وتوازن نسبة السكر في الجسم بشكل كبير وذلك يؤدي للحفاظ على صحة الجسم وعدم التعرض للإصابة بسرطان الكبد.

الانشطة الرياضية الأنشطة البدنية الإصابة بسرطان الكبد الجمعية الأوروبية الرياضة

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