الشرقية تستقبل رحلتين من القاهرة والإسكندرية لزيارة المعالم السياحية

اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستقبال المحافظة لرحلتين قادمتين من محافظتى القاهرة والإسكندرية لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ المحافظة العريق ، مؤكداً على أهمية السياحة الداخلية فى تنمية الشعور بالانتماء لدى المواطن و الإعتزاز بتراثه ، مما يدفعه للحفاظ على مقدرات وطنه ، فضلاً عن رفع مستوى التواصل الإيجابى بين أبناء المجتمعات المحلية، مما يؤدى لتعزيز التماسك والإستقرار الإجتماعي بين أبناء الشعب الواحد.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة رشا رأفت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية إلى استقبال الهيئة أولى رحلات السياحية الداخلية من محافظتى القاهرة والإسكندرية وذلك لزيارة معالم المحافظة ، تضمنت الزيارة قضاء وقت بقرية طوخ القراموص التى تشتهر بزراعة وانتاج البردى ، لرؤية مراحل زراعة وإنتاج البردى ، فضلاً عن الإستمتاع بالبيئة الريفية الخلابة بالقرية ، حيث قامت الوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لمركز ابوكبير بتجهيز خيمة ومعرض للبردى بأرض الوحدة المحلية ، كما تم زيارة احدى مزارع تربية الخيول العربية بطريق العلاقمة ، لمشاهدة الخيول العربية الأصيلة وطرق تربيتها وانواعها ، فضلاً عن زيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا للتعرف على تاريخ المنطقة الأثرية وتاريخ المحافظة العريق ونقطة مسار العائلة المقدسة ومتحف تل بسطا ، واختتمت الزيارة بعرض للخيول العربية واستمتاع الأطفال بركوب الخيل والملاهى بمركز شباب كفر الحصر.

واعرب الزائرون عن سعادتهم بزيارة معالم محافظة الشرقية وما تشتهر به من بردى وخيول عربية واثار مؤكدين على معاودة زيارتهم لمحافظة الشرقية في القريب العاجل للتعرف والإستمتاع بجميع ما تتميز به المحافظة.