السعودية.. إجراء عاجل من حرم ولي العهد لخدمة العلم والابتكار | تفاصيل

كشفت حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة مركز اكتشاف العلوم والابتكار "عِلمي"، عن خُططها لاطلاق مركز "عِلمي" المُزمع افتتاحه في 2025 ليكون مركزاً غير ربحي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.

وقالت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، رئيسة مجلس إدارة "عِلمي" :" يأتي مركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار ليكون حاضنةً وطنيةً ومنارةً للمعرفة والإبداع للجيل السعودي الواعد، لذلك؛ تتمثل رؤيتنا في تقديم مركزٍ مُلهمٍ يُغذي شغف المعرفة بالعلوم والتقنية وباستهدافٍ يشمل الأفراد من جميع القدرات؛ ويسعى عِلمي إلى تمكين الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين لتلبية تطلعات مستقبلنا المشرق".

ويتمتع مركز اكتشاف العلوم والابتكار "عِلمي" بتصاميم عمرانية فريدة ومُستدامة، ومستوحاة من بيئة وطبيعة المملكة؛ ليُشجّع الأجيال الناشئة على الإبداع، وطرح الأسئلة، والنظر في التحديات التي تواجه البشرية، والعمل على الابتكار من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، بما يتناسب مع القدرات المتفاوتة للأفراد الذين سيتمتعون بالمرافق المتنوعة في بيئة ممتعة ومُحفزة للزوار والمستفيدين.

وترتكز برامج مركز "عِلمي" لاكتشاف العلوم والابتكار على منهجية STREAM (العلوم والتقنية والقراءة والهندسة والفنون والرياضيات)، التي تتميّز بتقديم رحلة تفاعلية وطيفٍ واسعٍ من المعارض التي تُسلّط الضوء على موضوعات متنوعة مثل الفضاء، والنظم البيئية، والذكاء الاصطناعي، وربطها بالحياة اليومية.