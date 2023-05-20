أولى رحلات الحج.. مطارات السعودية تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

تستقبل المطارات السعودية الحجاج من مختلف دول العالم؛ حيث من المقرّر أن تصل أول رحلة تقلّ حجاج 2023 بدايةً من 21 مايو الجاري.

وحسب صحيفة سبق السعودية؛ تشهد أولى الرحلات وصول حجاج من باكستان والهند ونيجيريا وبنغلاديش، وسيكون مطارُ الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، أوّلَ مطار سعودي يستقبل أولى رحلات حجاج العام الجاري.

ومن المتوقع أن تستضيف السعوديّةُ هذا العام أكثرَ من مليونَيْ حاج، حيث خصّصت شركاتُ الطيران السعودية أكثرَ من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن؛ استعدادًا لذلك سيتم نقل الحجاج إلى أكثر من 100 وجهة مجدولة، و14 وجهة موسمية، وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل: جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.

ووفقًا للتوقُّعات الفلكية من المتوقّع أن تكون غرّةُ ذي الحجة يومَ الاثنين 19 يونيو، فيما سيكون يومُ الثلاثاء 27 يونيو يومَ عرفة، وسيكون الأربعاءُ 28 يونيو المقبل عيدَ الأضحى المبارك.