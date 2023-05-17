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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الرئيس الجزائري بشأن بعض الحجاج

تبون
تبون

أصدر  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بمنح  8 جوازات سفر لعدد من الحجاج الذين تم إقصاؤهم بسبب خطأ اداري ، ما أعاد لهم الفرحة بعدما أصيب بعضهم بصدمة  أثناء تأهبهم للسفر لعدم وجود أسمائهم ضمن المعنيين بالتوجه الى البقاع المقدسة.

وتم الإعلان في وقت سابق عن إقصاء 8 حجاج بسبب خطأ اداري ببلدية بني تامو بولاية البليدة.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، اتصل مستشار الرئيس الجزائري بالحجاج يوم الاربعاء وطلب منهم الالتحاق بالعاصمة لاخذ جوازات سفرهم بأمر من رئيس الجمهورية شخصيا.

وأكد أن رئيس الجمهورية أعاد لهم الروح بعد سنوات من الانتظار وخيبة أملهم خلال هذا الاسبوع بعد علمهم بإقصائهم من القائمة.

من جهته كسف رئيس بلدية بني تامو مصطفى بورقعة لصحيفة النهار أنه تم فتح تحقيق ومعاقبة من تسبب في الخطأ الإداري، شاكرا رئيس الجمهورية على منح جوازات سفر للمقصيين وتدخله شخصيا. 

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