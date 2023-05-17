عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. توقيف المئات من المهاجرين غير الشرعيين

صدى البلد

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود الجزائري، خلال أسبوع ما يقرب من 1061 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، في بيان رسمي أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام أوقفت 949 مهرباً، كان بحوزتهم 35 مركبة و282 مولداً كهربائياً و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب .

وزير خارجية الجزائر: القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك


وأضافت: "وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت بالسواحل الجزائرية 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 20 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

وأكدت أنها أوقفتهم وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

ترشيحاتنا

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

مدبولي: الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية.. و11 طلبا تحت الدراسة

الوزراء : أطلقنا صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ