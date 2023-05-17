الجزائر.. توقيف المئات من المهاجرين غير الشرعيين

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود الجزائري، خلال أسبوع ما يقرب من 1061 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، في بيان رسمي أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام أوقفت 949 مهرباً، كان بحوزتهم 35 مركبة و282 مولداً كهربائياً و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب .



وأضافت: "وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت بالسواحل الجزائرية 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 20 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

وأكدت أنها أوقفتهم وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.