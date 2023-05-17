وزير خارجية الجزائر: القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف، أن ما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته الاجرامية الممنهجة ضد إخواننا في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، فضلا عن انسداد آفاق مسار السلام في الشرق الأوسط، كلها أمور تستلزم مضاعفة الجهود لفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، أن الجزائر حرصت في قمة الجزائر الماضية على تثبيت القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك وأكدت على طابعها المركزي وعلى تمسكنا جميعا بمبادرة السلام العربيةلعام 2002 بكافة أركانها وضوابطها.

وأشار إلى أن الجزائر تواصل مساعيها الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر مرافقة كافة الأطراف نحو تجسيد الاستحقاقات الوطنية المدرجة في "إعلان الجزائر للم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي وقع بالجزائر بتاريخ 13 أكتوبر 2022 من قبل جميع الفصائل الفلسطينية، كما تواصل الجزائر التنسيق مع جميع الأشقاء العرب، مساعيها الرامية لتمكين دولة فلسطين من نيل المزيد من الاعترافات الدولية والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.