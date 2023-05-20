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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 عروض لفيلم إنشالله ولد بـ مهرجان كان السينمائي

فيلم انشالله ولد
فيلم انشالله ولد

سجل المونتير المصري أحمد حافظ حضورا مميزا في فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي حيث شارك في في مؤتمر MENA 360 الذي أقيم ضمن فعاليات سوق الأفلام بمهرجان كان، أمس الجمعة، كما يُعرض أحدث أفلامه إنشالله ولد في مسابقة أسبوع النقاد، وهو أول مشاركة رسمية لفيلم أردني في مهرجان كان.

المؤتمر هو الأول من نوعه ضمن مهرجان كان، وقد نظمه سوق الأفلام بمهرجان كان بالتعاون مع شركة نيوم للصناعات الإعلامية ومركز السينما العربية، وحضره مسؤولون وخبراء من أنحاء العالم العربي تحت عنوان الوصول إلى أكبر سوق غير مستغل في العالم.
 

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وشارك حافظ في حلقة نقاشية بعنوان "مواقع ومواهب" بجوار واين بورغ المدير العام للصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في مؤسسة نيوم، ومهند بكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وماركو أورسيني مؤسس ورئيس مجلس إدارة الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA)، وصانع الأفلام أمجد أبو العلا منتج فيلم وداعاً جوليا الذي انطلق بعرضه العالمي الأول في قسم نظرة ما بمهرجان كان. وأدارت الندوة ميلاني جودفيلو الصحافية في موقع Deadline، وتناول المشاركون كيفية وصول الثروة السينمائية من المواهب العربية ومواقع التصوير الساحرة في العالم العربي إلى مشاريع الإنتاج العالمية.

وحضر حافظ أيضاً ضمن فريق عمل الفيلم الروائي الطويل إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد الذي يشهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان كان السينمائي حيث ينافس الفيلم في قسم أسبوع النقاد، ليكون أول فيلم أردني ينافس إحدى مسابقات المهرجان الفرنسي العريق. إنشالله ولد هو ثاني عمل لحافظ يشارك بشكل رسمي في مهرجان كان بعد فيلم اشتباك للمخرج محمد دياب الذي شارك في قسم نظرة ما في الدورة 69 من مهرجان كان، إضافة إلى فيلم 18 يوم الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 64 من مهرجان كان خلال أمسية احتفالية تكريما لمصر.
 

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لقى فيلم إنشالله ولد حفاوة كبيرة بعد عرضه في مهرجان كان حيث امتلأت قاعة العرض بأكملها في عروضه الثلاثة بالجماهير التي حيت صناع الفيلم بحفاوة بالغة بعد العرض. الفيلم من تأليف أمجد الرشيد ودلفين أوغت ورولا ناصر، ومن إنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد، وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى شركة Pyramide International المبيعات الدولية.

حافظ هو عضو في جمعية مونتيري السينما الأميركية (ACE)، وهو المونتير الوحيد من العالم العربي في هذه الجمعية الفخرية التي تضم في عضويتها أهم فناني المونتاج في هوليوود ومن جميع أنحاء العالم، ومؤخرا فاز حافظ بجائزتين عن فيلم ليلة قمر 14، جائزة أفضل مونتاج من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة أفضل مونتاج من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

أحدث أعمال حافظ مسلسل تحت الوصاية الذي شهد عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2023 وحقق نجاحاً جماهيرياً وأثار جدلاً واسعاً. ويذكر أن حافظ شارك في مسلسل مارفل Moon Knight من إخراج محمد دياب والذي تولي فيه حافظ العمل على الحلقتين الثالثة والرابعة من الموسم الأول.

تشهد الفترة المقبلة نشاطا مكثفا لأحمد حافظ حيث يطرح عدد من أعماله السينمائية والتلفزيونية من بينها فيلم فوي فوي فوي من بطولة النجمة نيللي كريم والنجم محمد فراج، وفيلم شماريخ للمخرج عمرو سلامة من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل،  بالإضافة إلى سكر أول عمل غنائي من إنتاج شاهد، والمسلسل القصير سفاح الجيزة وهو أيضا من أعمال شاهد الأصلية.

انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
انشالله ولد
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