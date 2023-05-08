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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد نبيل يدير ندوة "ليلة قمر 14" بمهرجان جمعية الفيلم.. اليوم

الناقد محمد نبيل
الناقد محمد نبيل

يعرض مساء اليوم فيلم “ليلة قمر 14” للمخرج هادي الباجوري، ضمن مهرجان جمعية الفيلم، من دورته الـ49، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ويلي عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد محمد نبيل بحضور المخرج هادي الباجوري، والسيناريست محمود زهران، إضافة إلى مصمم الملابس خالد عزام، ومصمم الأفيشات يوسف عادل.
 

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محمد نبيل يكتب : تحت الوصاية .. مغامرة منى زكي الأنضج

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ندوة لفيلم "من أجل زيكو" بمهرجان جمعية الفيلم .. صور


فيلم قمر 14 ضمن قائمة أفلام تعرض على مدار فترة المهرجان، ويليها ندوات مجانية مع الجمهور بحضور صناعها.

يجمع فيلم قمر 14 في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم خالد النبوي، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وأحمد حاتم، وأحمد مالك، وخالد أنور، ومحمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وميار الغيطي، وعرض للمرة الأولى في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائي يناير 2022، وحقق وقتها إيرادات تجاوزت 2.5 مليون جنيه.

المهرجان تتكون لجنة تحكيمه من المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي وعضوية كل من الناقدة السينمائية الدكتورة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائي دكتور وليد سيف، المنتج والكاتب هشام سليمان.

افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

يذكر ان شارك الفنان حسين فهمي، ضيف شرف المهرجان، قد حرص على صعود المسرح والمشاركة مع الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، في توزيع شهادات الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين، بحضور مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان.

الأوبرا المصرية هادي الباجوري دار الاوبرا المصرية خالد عز فيلم “ليلة قمر 14” فيلم من أجل زيكو مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا ياسمين رئيس منى زكى

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