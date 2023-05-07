صناع "من أجل زيكو" ينظمون ندوة بمهرجان جمعية الفيلم .. صور

عرض اليوم فيلم "من أجل زيكو" ضمن فعاليات الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلمالذى أقيم أمس ،وشهد عرض الفيلم حضور الطفل يوسف صلاح برفقة أسرته.

وعقب عرض الفيلم تم تنظيم ندوة بحضور الناقد زين خيرى وبطل الفيلم الطفل يوسف صلاح ، وشهدت الندوة الحديث عن تفاصيل الفيلم والتعاون مع المخرج بيتر ميمى والفنان كريم محمود عبد العزيز".

وتستمر فعاليات الدورة حتى 13 مايو الحالى على أن يقام حفل الختام فى 20 مايو.

فيلم من أجل زيكو، بطولة الفنانين: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم حول أب وأم يحاولان الوصول بابنهما إلى الشهرة خاصة أنه يمتلك موهبة الغناء وتجسد منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.



فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

يذكر ان شارك الفنان حسين فهمي، ضيف شرف المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، في توزيع شهادات الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين، مع مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان.

وذلك بحضور صناع الأفلام ومنهم المنتج محمد حفظي، والمخرج هشام فتحي وتسلما شهادة فيلم "حامل اللقب" والمنتج هشام جمال، والمخرج خالد الحلفاوي وتسلما شهادة فيلم "تسليم أهالي".

وتسلم المنتج هشام عبدالخالق شهادة فيلم "الجريمة"، وتسلمت رشا جودت Line Producer فيلم "كيرة والجن" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم مروان حامد ومنتجه تامر مرسي لتواجدهما خارج البلاد.

كما تسلم محمد أشرف مسئول الإنتاج لفيلم "من أجل زيكو" شهادة المنتج والمخرج بيتر ميمي، كما تسلم حامد صبحي المشرف علي الإنتاج لفيلم "ليلة قمر 14" شهادة الفيلم نيابة عن المنتج أحمد السبكي والمخرج هادي الباجوري.

كما تسلم محمد راضي مدير إدارة الإنتاج لفيلم "فضل ونعمة" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم رامي إمام ومنتجه أحمد الجنايني بسبب ارتباطهم بتصوير خارج مصر، بينما تغيب صناع فيلم "العنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال والمتج وليد صبري عن الحضور.

بينما حضر عدد من الضيوف من الصناع ومنهم المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي، والناقد الأمير اباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومدير التصوير السينمائي والمخرج دكتور محسن احمد والموسيقار علي نبيل ماهر والدكتورة ميرفت أبو عوف وعدد من النقاد منهم أسامة عبدالفتاح وزين خيري ورامي المتولي وكريم فرغلي واحمد سعد الدين، وباكينام قطامش التي أدارت ندوة فيلم "الجريمة" والذي عرض مساء اليوم في الجمعية بحضور منتج الفيلم هشام عبدالخالق.

وعلق الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة علي مهرجان الجمعية قائلا: "أي قيادة من وزارة الثقافة تتشرف بالتواجد مع أسرة جمعية الفيلم، المكان الوحيد الذي يتعامل فيه الناس كأسرة، وأنه أمر أسري جدا، وهذا مناخ صنعه محمود عبدالسميع، وأنقل لكم تحيات الوزيرة والتي غابت بسبب تواجدها في مهمة خارج البلاد وستعود اليوم وسوف تتواجد في الختام وتتمنى التوفيق للمهرجان".

وصعد النجم حسين فهمي المسرح معبرا عن سعادته البالغة بوجوده وسط الحضور، ولاهتمام الجمعية بالفن السينمائي الذي عشقه منذ الصغر، مضيفا : "الجمعية لها مكانة خاصة ومحمود صديق عزيز تعاوننا مع بعض كثيرا، كنت شابا أجري بين جمعيات السينما، والتي كانت كثيرة واستمر منها جمعية الفيلم بنشاط كبير، وهذا شيء يدعونا أن نفخر بها كسينمائيين".

واختتم كلمته بالحديث عن مهرجان جمعية الفيلم "ألف مبروك على المهرجان الذي يقدم قيمة سينمائية دافئة، وكلمة سينما مصرية.. مصرية كأننا نتحدث عن بيتنا ونحتفل بالسينما بمشاركة صناعها".

وشارك في المراسم التي قدمت فعالياتها الإعلامية دينا يحي بالحضور لجنة تحكيم

المهرجان والتي تتكون من المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي وعضوية كل من الناقدة السينمائية الدكتورة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائي دكتور وليد سيف، المنتج والكاتب هشام سليمان.

IMG_4327

a3dc4abe-4f8f-4dfb-b37f-77b2d4c944de