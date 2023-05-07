بحضور صناع ونقاد السينما.. افتتاح الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم 

استقبل مركز الإبداع الفني مساء أمس، فعاليات مراسم افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بحضور عدد كبير من صناع السينما، وعدد من رجال الصحافة والإعلام والنقاد.

وبدأت المراسم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض صورا من أبرز أعمال ضيف شرف المهرجان السينمائية الفنان حسين فهمي، منها: نار الشوق، حافية على جسر الذهب، العار، وصورة من كواليس فيلم بريق عينيك جمعته بالفنان نور الشريف والمخرج محمد عبدالعزيز.

فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

وشارك الفنان حسين فهمي، ضيف شرف المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، في توزيع شهادات الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين، مع مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان.

وذلك بحضور صناع الأفلام ومنهم المنتج محمد حفظي، والمخرج هشام فتحي وتسلما شهادة فيلم "حامل اللقب" والمنتج هشام جمال، والمخرج خالد الحلفاوي وتسلما شهادة فيلم "تسليم أهالي".

وتسلم المنتج هشام عبدالخالق شهادة فيلم "الجريمة"، وتسلمت رشا جودت Line Producer فيلم "كيرة والجن" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم مروان حامد ومنتجه تامر مرسي لتواجدهما خارج البلاد.

كما تسلم محمد أشرف مسئول الإنتاج لفيلم "من أجل زيكو" شهادة المنتج والمخرج بيتر ميمي، كما تسلم حامد صبحي المشرف علي الإنتاج لفيلم "ليلة قمر 14" شهادة الفيلم نيابة عن المنتج أحمد السبكي والمخرج هادي الباجوري.

كما تسلم محمد راضي مدير إدارة الإنتاج لفيلم "فضل ونعمة" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم رامي إمام ومنتجه أحمد الجنايني بسبب ارتباطهم بتصوير خارج مصر، بينما تغيب صناع فيلم "العنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال والمتج وليد صبري عن الحضور.

بينما حضر عدد من الضيوف من الصناع ومنهم المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي، والناقد الأمير اباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومدير التصوير السينمائي والمخرج دكتور محسن احمد والموسيقار علي نبيل ماهر والدكتورة ميرفت أبو عوف وعدد من النقاد منهم أسامة عبدالفتاح وزين خيري ورامي المتولي وكريم فرغلي واحمد سعد الدين، وباكينام قطامش التي أدارت ندوة فيلم "الجريمة" والذي عرض مساء اليوم في الجمعية بحضور منتج الفيلم هشام عبدالخالق.

وعلق الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة علي مهرجان الجمعية قائلا: "أي قيادة من وزارة الثقافة تتشرف بالتواجد مع أسرة جمعية الفيلم، المكان الوحيد الذي يتعامل فيه الناس كأسرة، وأنه أمر أسري جدا، وهذا مناخ صنعه محمود عبدالسميع، وأنقل لكم تحيات الوزيرة والتي غابت بسبب تواجدها في مهمة خارج البلاد وستعود اليوم وسوف تتواجد في الختام وتتمنى التوفيق للمهرجان".

وصعد النجم حسين فهمي المسرح معبرا عن سعادته البالغة بوجوده وسط الحضور، ولاهتمام الجمعية بالفن السينمائي الذي عشقه منذ الصغر، مضيفا : "الجمعية لها مكانة خاصة ومحمود صديق عزيز تعاوننا مع بعض كثيرا، كنت شابا أجري بين جمعيات السينما، والتي كانت كثيرة واستمر منها جمعية الفيلم بنشاط كبير، وهذا شيء يدعونا أن نفخر بها كسينمائيين".

واختتم كلمته بالحديث عن مهرجان جمعية الفيلم "ألف مبروك على المهرجان الذي يقدم قيمة سينمائية دافئة، وكلمة سينما مصرية.. مصرية كأننا نتحدث عن بيتنا ونحتفل بالسينما بمشاركة صناعها".

وشارك في المراسم التي قدمت فعالياتها الإعلامية دينا يحي بالحضور لجنة تحكيم المهرجان والتي تتكون من المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي وعضوية كل من الناقدة السينمائية الدكتورة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائي دكتور وليد سيف، المنتج والكاتب هشام سليمان.

وقدمت الحفل المذيعة دينا يحيى، التي دعت رئيس المهرجان لإلقاء كلمته، حيث رحب محمود عبدالسميع بالحضور، وتابع "تحت عنوان نحو سينما مصرية.. مصرية، يقوم هذا المهرجان، ما معناه التأكيد على مصرية مصرية وأن يكون الموضوع مصري أصيل يناقش قضايا المجتمع ومشاكله، ويتم اختيار الأفلام على هذا الأساس ولجنة التحكيم أيضا تُشكل على هذا الأساس".

وقام عبدالسميع بالترحيب بشكل كبير بالنجم حسين فهمي، موضحا "الشيء الرائع والجميل لثاني مرة وإن شاء الله يكون معنا أكثر، هو تواجد الفنان حسين فهمي، وجوده معنا دعم للمهرجان، وأرحب بالدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما فهو أيضا من الداعمين للسينما، لافتا إلى قيام وزارة الثقافة بدعم المهرجان، وموجها التحية إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لدعمها للمهرجان.

وتحدث عبد السميع عن استعداد الجمعية للاحتفال العام المُقبل باليوبيل الذهبي للمهرجان، مضيفا "المهرجان هو الوحيد الذي يمنح جائزة في كل فروع العمل السينمائي، ونحجب الجائزة في حال غياب عمل يستحقها".

وقام المصور الكبير محمد بكر بإهداء الفنان حسين فهمي في مراسم الإفتتاح صورة من كواليس فيلم بريق عينيك والتي تضم معه كل من الفنان الراحل نور الشريف والمخرج محمد عبدالعزيز، وقال عبدالسميع "تقرأون دائما على الأفلام اسم حسين بكر الأب، واستمرت العائلة كلها في مهنة التصوير الفوتوغرافي في السينما فهي ثقافة سينمائية"، لافتا إلى أن بكر اقترح تقديم صورة هدية لحسين فهمي، والتي عرضت في اللقطات المصورة الأولى بالحفل، وتضم نور الشريف وحسين فهمي والمخرج محمد عبدالعزيز من كواليس

وعلق محمد بكر "يشرفني طبعا صديقي وأخويا وحبيبي حسين فهمي كان يعتبر الوالد والده، وأشكر محمود عبدالسميع أنه أتاح لي الفرصة أن أحضر وأراكم جميعا، لأشعر أنني مازلت على قيد الحياة، خاصة وأنني في أخر أيامي، وسعيد بكم"، كاشفا عن تنفيذه أرشيف كبير للسينما، يضم صور من عام ١٩٣٣، قام بتصويرها والده أو هو ومن عملوا معه من مصورين.

وقال حسين فهمي "علاقتي بمحمد بكر وحسين بكر طويلة جدا من يوم بدايتي في السينما وسعيد بوجودي معك"، معلنا عن إقامة معرضا لصور عائلة بكر، في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة المُقبلة لشرح تاريخ السينما المصرية، يضم صورا مع فنانين كبار قدموا الكثير للسينما المصرية.