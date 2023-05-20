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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب الإسكندرية الأهلية تعقد مؤتمرها الأول عن هذه الأمراض

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي تُعد رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا لأهمية التوسع في البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة، مع إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تواكب التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، تقريرًا حول تنظيم برنامج الطب بكلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية، أول مؤتمر علمي طلابي للسنة الأولى عن أمراض الدم.

وأوضح الدكتور قنصوه أن الجامعة طرحت عددًا من البرامج الدراسية المُتميزة، منذ بدأ الدراسة بها في كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، بالإضافة إلى كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والبيانات، وكلية العلوم.

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ومن جانبه، أشار الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر شارك فيه أكثر من ٤٠٠ طالب من برنامج الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتضمن إلقاء ١٣ محاضرة علمية عن أمراض الدم المختلفة، قدمتها مجموعة مُنتقاه من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس الكلية.

وأضاف الدكتور  محمود الخشن المُشرف الأكاديمي والإداري على جامعة الإسكندرية الأهلية، أن طلاب برنامج الطب بالجامعة الأهلية شاركوا فى كل مراحل الإعداد للمؤتمر وشئون التسجيل، وتجهيز اللوحات الإرشادية، وكافة التحضيرات الأخرى الخاصة بالمؤتمر.

وأشار الدكتور أحمد طنطاوي المدير التنفيذي للبرنامج ورئيس المؤتمر، إلى المستوى الراقي للمحتوى العلمي والمهنية والمهارة في الإلقاء لجميع الطلاب المشاركين في المؤتمر.

كما ألقى الدكتور شرين عباس حلمي المدير التنفيذي لمجموعة شركات فاركو للأدوية، محاضرة عن الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي.

حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور رضوي مهنا مُنسق عام البرنامج ونائب رئيس المؤتمر، ود. إيمان علام مُنسق الأنشطة الطلابية بالبرنامج وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور أشرف سعد جلال عميد كلية الطب الأسبق ونقيب الأطباء بالإسكندرية، الدكتور محمود الزلباني عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعميد طبيب/ ماجد عزمي رئيس القطاع الطبي بالقوات المسلحة بالإسكندرية، والدكتور يسري طه الأستاذ بكلية الهندسة وعضو لجنة الإشراف على جامعة الإسكندرية الأهلية، وعدد من أساتذة ورؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكلية طب الإسكندرية والأهلية، ومديري البرامج بطب الأهلية والبرامج الدولية بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

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