التعليم العالي تعلن عن منح للدراسة الجامعية فى اليابان للعام 2023/2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 لطلاب البحوث المصريين من خريجي الجامعات الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان.

منح دراسية فى اليابان



وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق.

المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد 21 مايو2023 على الرابط التالى

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00151.html



بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع

الإلكتروني الموضح بعد: https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00151.html

وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح